PHOTOS - General Electric à Belfort : forte mobilisation des salariés sur le site avant une réunion cruciale

Belfort, France

Journée cruciale pour les salariés de General Electric à Belfort. Plusieurs dizaines d'entre eux étaient réunis depuis 8h30 ce lundi en assemblée générale devant le bâtiment 66, avenue de la découverte à Belfort, alors qu'une réunion doit se tenir à 9h sur le site pour lancer le plan social.

Les salariés ont commencé à arriver sur le site peu avant 8h30. © Radio France - Nicolas Wilhelm

GE a annoncé la suppression de 1 050 postes dans le Territoire de Belfort dont 800 dans la division turbines à gaz. © Radio France - Nicolas Wilhelm

Le CSE doit se réunir à 9h

La réunion du CSE (Comité Social et Economique) de ce lundi 17 juin, prévue depuis plusieurs jours, doit lancer le processus d'information et de consultation du plan de suppressions d'emploi annoncé fin mai : 1 050 postes dans le Territoire de Belfort dont 800 dans la division turbines à gaz. Mais l'intersyndicale avait appelé dès la semaine dernière les salariés à empêcher la tenue de cette réunion et à se rassembler devant le site, une demi-heure avant le début de la réunion.

à lire aussi General Electric à Belfort : les syndicats durcissent le ton, nouvelle action ce lundi

C'est dans ce bâtiment que le ministre de l'économie Bruno Lemaire avait été reçu, sous les sifflets des salariés, le 3 juin dernier. Quatre jours plus tard, le 7 juin, près de 200 salariés avaient retardé la sortie d'une turbine à gaz de l'usine General Electric de Belfort en signe de protestation. Une pétition lancée en ligne début juin par l'intersyndicale avait recueilli ce lundi plus de 14.500 signatures.

Grande manifestation samedi prochain, 22 juin

Ce lundi marque le coup d'envoi d'une grande semaine de mobilisation pour soutenir les salariés de General Electric. Samedi prochain, le 22 juin, une grande manifestation de soutien aux salariés de GE est annoncée dans les rues de Belfort. Le rendez-vous a été fixé à 14h, au départ de la Maison du Peuple, à Belfort. Le cortège se rendra ensuite jusqu'à la préfecture où une délégation sera reçue par la préfète.

à lire aussi General Electric à Belfort : la grande manifestation de soutien du 22 juin se prépare