PHOTOS Grève 29 septembre : près de 2000 personnes dans les rues de Perpignan

C'est le premier rendez-vous social de cette rentrée. Contre la vie chère, la réforme des retraites et pour une hausse des salaires, la CGT, FSU et Solidaires ont appelé fonctionnaires et salariés à descendre dans la rue ce jeudi 29 septembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



A Perpignan entre 1000 (chiffre police) et 2000 (chiffre organisateurs) personnes ont défilé. Le cortège a relié la place de Catalogne à la préfecture en passant par le boulevard Mercader et la rue Foch.

Médico social, secteur bancaire, enseignants, cheminots, La Poste, Leroy Merlin... Fonctionnaires comme salariés du privé ont répondu présent selon les syndicats. Des manifestants excédés par la politique du gouvernement et qui réclament de pouvoir vivre dignement.

Les salariés du privé se sont aussi joints au cortège perpignanais © Radio France - Margaux Munoz