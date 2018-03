Une vingtaine de rassemblements ont été organisés en Dordogne ce jeudi 15 mars pour protester contre leurs conditions de travail et demander plus de moyens pour les résidents.

Nouvelle journée de mobilisation dans les maisons de retraite de Dordogne. Ce jeudi 15 mars, comme ailleurs en France, les personnels des Ehpad se sont rassemblés devant leurs établissements, certains ont défilé dans les rues. Dans le département, une vingtaine de rassemblements de protestation étaient organisé à l'appel des syndicats à Saint-Astier, Brantôme, Lanouaille, Le Bugue, Mareuil, Sarlat ou encore Périgueux. Les salariés demandent une revalorisation de leurs salaires, plus de moyens matériels et humains pour améliorer la vie des résidents et leurs conditions de travail. En Dordogne, 6.000 pensionnaires sont hébergés dans les 70 Ehpad du département.

Mobilisation devant l'Ehpad de Montpon. - GP