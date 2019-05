PHOTOS : "Halte à la casse de la Fonction publique" clament 800 manifestants à Besançon

La grève est particulièrement suivie dans les écoles, collèges et lycées avec des enseignants qui dénoncent la réforme Blanquer dans le 1er degré et la réforme du bac

Besançon, France

C'est une journée de grève ce jeudi dans la Fonction publique.

150 à 200 personnes ont manifesté à Vesoul. 350 à Belfort. Mobilisation à Dole et Lons-le-Saunier.

Mais aussi à Besançon, au départ de la place de la Révolution. Environ 800 personnes ont défilé avec comme slogan "Halte à la casse de la Fonction publique".

Les neuf syndicats de la fonction publique dénoncent une réforme à "la portée très grave" © Radio France - Elie Abergel

Mobilisation unitaire des fonctionnaires partout en France à l'appel de neuf syndicats © Radio France - Elie Abergel

Dans le cortège bisontin, des agents de l'office national des forêts. © Radio France - Elie Abergel

La grève est particulièrement suivie dans les écoles, collèges et lycées avec des enseignants qui dénoncent la réforme Blanquer dans le 1er degré et la réforme du bac, mais aussi d'une façon générale, les méthodes et le manque de concertation de leur ministre.

Dans le Doubs, le principal syndicat enseignant annonce 30% de grévistes ce jeudi avec certaines écoles totalement fermées. Exemples à Besançon : les écoles élémentaires Tristan Bernard, Paul Bert, Fertet, Herriot, Rivotte, La Viotte. Les maternelles Vauthier, Prés de Vaux, Picardie, Montrapon, Kennedy, Helvétie, Fontaine-Argent, Cologne. Avec 100% d'enseignants en grève.