PHOTOS - Huit collectifs citoyens actifs de l'agglomération d'Avignon manifestent devant l'aéroport d'Avignon

Cette manifestation qui a débuté à 17h rassemblait notamment l'Union des Associations de Défense des Riverains de l'Aéroport de Châteaublanc mais aussi le Collectif de l'eau, la Zad du plan d'Entraigues ou le café citoyen d’Avignon mais aussi la coordination antinucléaire. Une centaine de personnes auront occupé le terre-plein du rond point devant l'aéroport sur la nationale 7 et distribué des tracts aux automobilistes pour "un appel a agir contre la réintoxication du monde" .

Un consensus parmi les différents collectifs : voir disparaitre l'aéroport qui hormis l'aviation de loisirs a désormais très peu de passagers mais occasionne énormément de nuisances sonores relatent les riverains avec en particulier les exercices de voltige. Et un nouveau projet menace dénonce le président de l'Union des Associations de Défense des Riverains de l'Aéroport de Châteaublanc, Yves Marie Cardine : _"_On en est arrivé ici à demander la fermeture de l'aéroport. D'ailleurs on a un slogan c'est 200 hectares de poumon vert ! Parce que c'est 200 hectares ou il y a énormément d'argent public qui est injecté. Alors il y a maintenant un projet avec un permis qui a été demandé par la championne de France et du monde de voltige qui veut proposer ici des baptêmes de voltige mais surtout une école de voltige. Donc des nuisances encore aggravées !"

Parmi les autres revendications avancées hier lors de ce rassemblement : le maintien des services publics de proximité, la protection des terres agricoles ou l'arrêt du tout automobile et les transports collectifs gratuits.

