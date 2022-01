L'emploi et les salaires, c'est le thème d'une nouvelle journée de grève interprofessionnelle dans toute la France à l'appel de plusieurs syndicats ce jeudi. A Dijon, le rassemblement était prévu à 14h place de la Libération. Il a été précédé par une manifestation de cheminots devant la région.

PHOTOS - Journée de grève interprofessionnelle du 27 janvier : plus de mille manifestants à Dijon

Ce jeudi 27 janvier est une nouvelle journée de grève interprofessionnelle dans toute la France. A Dijon, ce sont les cheminots qui ont ouvert le bal en fin de matinée en manifestant devant le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté pour s'opposer à l'ouverture à la concurrence des voyages en TER. Ils étaient près de 400 rassemblés devant les locaux où les élus sont réunis depuis deux jours.

Les cheminots rassemblés devant le Conseil Régional à Dijon © Radio France - Pauline Boudier

Les cheminots s'opposent à l'ouverture à la concurrence des TER en Bourgogne-Franche-Comté © Radio France - Pauline Boudier

Les cheminots rejoignaient ensuite le cortège principal dont le point de départ était fixé devant l'Hôtel de ville de Dijon sur la place de la Libération. La manifestation a rassemblé 1.200 personnes selon la CGT, 1.000 selon la police.

Près de 400 manifestants se sont rassemblés à 14h sur la place de la Libération à Dijon © Radio France - Olivier Estran

Le cortège a quitté la place de la Libération une heure plus tard pour prendre la direction de la place Darcy. Les manifestants devaient ensuite se rendre sur la place de la République avant de passer rue Jean-Jacques Rousseau et revenir au point de départ, place de la Libération.

Le cortège dans la rue de la Libération à Dijon © Radio France - Olivier Estran

Le cortège dans la rue de la Libération à Dijon © Radio France - Olivier Estran

Une pancarte pas vraiment à la gloire du ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer © Radio France - Olivier Estran

Quelles revendications ?

Les revendications sont nombreuses et principalement axées autour de l'emploi et des salaires. L’Union Syndicale Solidaires 21 demande par exemple :

la hausse générale des salaires, des minimas sociaux, des pensions de retraite et des indemnités chômage

la mise en place d'un salaire étudiant

le gel des prix sur les produits de première nécessité et la baisse des taxes à la consommation

le renforcement de notre système de retraites et l'abandon de la réforme des retraites à points

le développement des services publics

l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, l'indemnisation de toutes/tous les chômeurs/ses et l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits

le droit à la continuité du salaire (« Je perds mon emploi, je garde mon salaire ! »)

des politiques réelles de lutte contre les discriminations sexistes et raciste

La CGT demande aussi un smic à 2.000 euros.

Manuel travaille depuis 30 ans comme employé municipal a la ville de Dijon, et il est loin d'atteindre cette somme :

30 ans de service à la ville de Dijon et un salaire qui s'élève à .. Copier

Les manifestants à Dijon © Radio France - Olivier Estran

Les taux de participation à la grève dans l'académie de Dijon

Le rectorat de Dijon a communiqué à la mi journée les taux de participation au mouvement de grève dans l’académie :

Moyenne générale enseignants : 8,68 % / 8,52 % au national (toutes académies)

Moyenne enseignants 1er degré : 8,32 % / 8,95 % au national (toutes académies)

Moyenne enseignants 2d degré : 9,30 % / 8,11 % au national (toutes académies)

Outre les enseignants, les AESH manifestaient aussi pour de meilleurs salaires © Radio France - Olivier Estran

Muriel et Cathy sont toutes deux AESH , autrement dit Assistantes pour des élèves en situation de handicap dans des écoles de Dijon. Elles travaillent 22 heures par semaine et se retrouvent avec un salaire bien inférieur au Smic :"on doit compter avec les aides sociales pour s'en sortir" précisent-elles.

Combien gagne une assistante pour élève handicapé ? Voici le quotidien de Muriel et Cathy Copier

Les manifestants réclament une hausse des salaires © Radio France - Olivier Estran

Le cortège avant son départ dans les rues du centre ville de Dijon © Radio France - Olivier Estran

Les manifestants réunis devant l'Hôtel de ville de Dijon © Radio France - Olivier Estran

La manifestation s'est terminée dans le calme en fin d'après-midi.