PHOTOS : L'entreprise nîmoise Symétrie se développe et va bientôt emménager à Bouillargues

Symétrie fabrique des hexapodes, elle est même une des entreprises reconnues mondialement pour cette spécialité. Les hexapodes, des plateformes qui, pour les grands modèles, permettent d'animer des simulateurs de vol pour avion ou hélicoptère ou de reproduire en laboratoire les mouvements, souvent complexes, d'un bateau en mer. Et pour les petits modèles, permettent de positionner de petits objets avec une précision de l'ordre du micron (millième de millimètre) et parfois moins encore, une précision utilisée en optique, dans l'aéronautique ou le spatial. Mais Symétrie est à l'étroit dans le parc Georges Besse, surtout qu'elle est éclatée sur trois lieux différents. Ce déménagement prévu à l'Actiparc de Bouillargues, le permis de construire devrait être déposé d'ici trois mois, permettra de voir plus grand, sur un lieu unique.

Olivier Lapierre, co-fondateur de Symétrie : le déménagement est vital pour notre développement

Voir plus grand pour produire plus. Exportant déjà ses hexapodes dans une trentaine de pays, Symétrie a l'ambition de tripler son chiffre d'affaires dans les cinq à dix années à venir et pour ça d'embaucher. Elle veut passer de 35 salariés à ce jour à une soixantaine. D'où aussi un futur bâtiment trois fois plus grand que l'actuel, un bâtiment durable, qui obéira au label "NoWatt" de la Région Occitanie pour afficher l'identité et les valeurs de l'entreprise.

Pas de développement pour Symétrie sans un solide réseau de sous-traitants.

Symétrie, créée en 2001, veut grandir encore. Elle n'est pas arrivée là où elle est toute seule, elle s'appuie sur des sous-traitants locaux, gardois, et continuera à s'appuyer dessus encore. "À plusieurs petites entreprises" explique Olivier Lapierre, co-fondateur de Symétrie, "on peut être quasiment aussi fort qu'une grande entreprise. Donc aujourd'hui c'est ce partenariat noué de longue date qui va se continuer dans notre développement, qui va nous permettre d'aller chercher des nouveaux marchés, encore plus beaux et plus lointains."

Symétrie est une pépite du territoire. On se doit de l'aider à ce moment précis. Franck Proust, président de Nîmes Métropole