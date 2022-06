PHOTOS - L'hôpital d'Oloron a une nouvelle entrée

Il n'y avait pas encore grand monde ce samedi matin, mais l'accueil flambant neuf du centre hospitalier d'Oloron est désormais prêt à accueillir ses usagers. Cette nouvelle entrée était en travaux depuis l'été 2020. " On récupère une entrée située à l'emplacement de l'ancienne entrée mais plus accessible ", explique Pierre-Yves Gillet, le directeur adjoint de l'hôpital d'Oloron. A l'intérieur, une borne interactive permet aux patients et aux visiteurs d'être dirigés de manière plus efficace. " C'est également plus facile d'accès puisque l'entrée provisoire était sur l'arrière du bâtiment et il y a une visibilité plus forte et un meilleur accueil car les locaux provisoires étaient très exigus. "

Le nouvel accueil de l'hôpital © Radio France - Florent Vautier

En 2017, l'hôpital d'Oloron s'est engagé dans un programme global de rénovation de 20 millions d'euros. Après l'entrée, les prochains travaux concerneront l'imagerie médicale, mais aussi la pharmacie et les urgences. L'ensemble des travaux doit s'achever au printemps 2023.

D'autres bâtiments doivent encore être renovés © Radio France - Florent Vautier

L'inquiétude autour du sort de l'hôpital toujours présente

Mais malgré ces travaux, la population continue de rester inquiète sur l'avenir du site, alors que les urgences de l'hôpital ont fermé pendant quelques jours au début du mois de mai pour cause de manque de médecins. " Je trouve ça un peu incompréhensible d'avoir des urgences qui ferment alors qu'on nous fait un bel accueil. On voyait ce gros chantier qui avançait, une friche... on a eu très peur et on a toujours très peur ", résume Francis. Un nouveau rassemblement de soutien à l'hôpital d'Oloron est d'ailleurs prévu mardi à 18h, dans le cadre d'un mouvement national de soutien aux urgences.