PHOTOS-L'hôtel Vatel se refait une beauté à Nîmes

1,2 million d'euros vient d'être investi dans la rénovation de l'hôtel Vatel situé à Nîmes. C'est le premier hôtel d'application à avoir été créé en France en 1985. Il accueille aujourd'hui 850 etudiants par an, dont presque la moitié d'étrangers.

Les travaux de rénovation se sont étalés sur 3 ans. Un nouveau salon d'affaires a été créé. Des places de parking supplémentaires ont été créées avec un accès direct à l'hôtel. C'est surtout l'accueil qui a été agrandi . 50 mètres carrés supplémentaires entièrement vitrés avec un mur d'eau et un mur végétal. La terrasse attenante a aussi été rénovée et un nouvel espace brasserie créé.

Un mur végétal a été construit dans le hall d'accueil © Radio France - Sylvie Duchesne

Le hall vu du 6e étage de l'hôtel © Radio France - Sylvie Duchesne

L'hôtel 4 étoiles construit sur 6300 m2 propose 42 chambres et 4 suites, un restaurant gastronomique, une brasserie, un spa et un espace forme. Il est fréquenté en majorité par une clientèle d'affaires. C'est en quelque sorte une vitrine du groupe puisque 850 étudiants s'y forment chaque année. L'hôtel d'application leur permet d'allier la théorie et la pratique. Ce qu'on leur apprend en quelque sorte, c'est la "french touch".

L'hôtel Vatel à Nîmes, une vitrine pour le groupe Copier

"Nous, ce qu'on défend, c'est l'art de recevoir à la française. C'est l'empathie, c'est être heureux d'accueillir, c'est d'avoir le sourire. C'est de faire en sorte que le client se sente heureux"

Il existe aujourd'hui 41 écoles Vatel à travers le monde. Toutes les équipes d'encadrement passent en moyenne une semaine à l'hôtel d'application de Nîmes pour s'y former. Le résultat est probant : 100 % des étudiants formés dans ces écoles obtiennent un poste dans les 12 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. Un CDI dans la majorité des cas.

La terrasse © Radio France - Sylvie Duchesne

"On accompagne les étudiants au moins 2 ans avant qu'ils se retrouvent sur le marché de l'emploi pour trouver le département dans lequel ils aimeront travailler et la fonction qu'ils pourront occuper"

Véronique Hasselweiller, directrice de la communication du groupe Vatel Copier

Vatel est aujourd'hui le premier groupe mondial de l'enseignement du management de l'hotellerie-tourisme.