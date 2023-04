EN IMAGES : la 11ème journée d'action contre la réforme des retraites dans la Marne

En cette 11ème journée nationale d'action contre la réforme des retraites, de nouvelles manifestations se sont élancées ce jeudi matin dans la Marne. A Reims, la CGT revendique 3500 manifestants. Le cortège a fini par se scinder rue de Vesle. Une partie a emprunté un itinéraire non validé par la préfecture, entraînant quelques tensions avec les forces de l'ordre. Devant la confusion générale, l'UNSA et la CFDT ont finalement décidé de quitter le cortège, estimant que la sécurité de tous les manifestants ne pouvait plus être assurée correctement.

A Epernay ce sont 1200 personnes qui ont défilé dans le calme selon la police et les syndicats.

Dans le cortège rémois © Radio France - Soline Demestre

A Reims, une partie du cortège est allée place d'Erlon, qui ne faisait pas partie du parcours validé par la préfecture © Radio France - Soline Demestre

A Reims, l'UNSA et la CFDT ont fini par quitter la manifestation après la scission du cortège © Radio France - Soline Demestre

Tête du cortège à Epernay © Radio France - Raphaël Aubry

Dans le cortège à Epernay © Radio France - Raphaël Aubry

Dans le cortège sparnassien © Radio France - Raphaël Aubry

A Châlons-en-Champagne, la CGT a décompté 1500 manifestants.