PHOTOS - La cabane principale des gilets jaunes du Réalpanier toujours debout

Le Pontet, France

Ils ont eu peur pour leur QG. Une trentaine de gilets jaunes s'est retrouvée tôt ce jeudi matin au rond-point du Réalpanier au Pontet (Vaucluse) pour faire front en cas d'attaque de leur cabane principale. Une construction qui date du premier jour du mouvement des gilets jaunes, le 17 novembre 2018, et qui symbolise toute leur lutte. Mais les forces de l'ordre, accompagnées de tractopelles, ont seulement déblayé les débris de deux autres petites cabanes brûlées en début de semaine sur le rond-point.

Une semaine de délai

Les informations ont été contradictoires toute la matinée. D'abord persuadés que la cabane allait être démantelée sur le champ, les gilets jaunes ont voulu faire bloc et contacter leur avocate. Ce n'est qu'après un moment qu'ils comprennent qu'ils doivent démanteler eux-mêmes le site dans un délai d'une semaine.

Le lieu est impressionnant avec ses trois espaces pour dormir, son garde-manger, son poêle central pour le chauffage. "La disparition de ce lieu sera un crève-cœur pour tous les gilets jaunes, explique Valérie. C'est l'endroit où on a fait des rencontres, où on tient nos réunions, où on accueille, où on échange..."

"Ici on a créé une vraie famille." - Kim, gilet jaune

Et dans les rangs des manifestants, les choses sont claires : si la cabane tombe, ils la reconstruiront.

Les gilets jaunes veulent protéger la cabane du Réalpanier au Pontet. Copier

Le rond-point du Réalpanier et la cabane principale en images

Les débris des "petites cabanes" ont été dégagés. © Radio France - Marion Bargiacchi

L'intérieur de la cabane principale au Pontet. © Radio France - Marion Bargiacchi