PHOTOS - La Croix-Rouge de Bayonne fait sa première braderie d'été

Pour faire face à la baisse des subventions locales, la Croix-Rouge de Bayonne a fait pour la première fois ce samedi une braderie d'été dans ses locaux. Braderie organisée dans le cadre des Journées Nationales de la Croix-Rouge française du 10 au 18 juin.

Vous avez peut-être fait des affaires ce samedi à la Croix-Rouge de Bayonne. Pour la première année, l'association a organisé une grande braderie d'été dans ses locaux du 58 allées Marines. Une initiative pour faire face à l'augmentation du nombre de bénéficiaires et la baisse sévère des subventions locales cette année.

Tout à petits prix, même du neuf

La Vestiboutique n'a pas désemplit de la journée. Vêtements, chaussures, bibelots, vaisselle, petit électroménager, livres, jouets, on trouve de tout à la Croix-Rouge "c'est formidable" nous-dit Madeleine une cliente "il a de tout, pour pas cher du tout et on fait une bonne action". Entre "six et sept mille euros ont été récoltés ce samedi " compte le président de la Croix-Rouge de Bayonne ce samedi soir "et on a eu une super ambiance toute la journée".

La Vestiboutique de la Croix-Rouge de Bayonne © Radio France - Jeanne marie Marco

De plus en plus de familles à aider

La Croix-Rouge de Bayonne aide de plus en plus de familles au quotidien. Toute l'année l'association fournit de la nourriture à 300 familles soit environ 500 personnes, "c'est 120 familles de plus qu'il y a deux ans à l'épicerie sociale" explique le président Alain Février. S'ajoute à ça, une baisse notable des subventions locales "cette année l'aide de la mairie a baissé de 20%, on ne reçoit plus que 2.500 € environ".

La Croix-Rouge de Bayonne arrive à aider les familles grâce aux dons, aux ventes de la Vestiboutique mais aussi aux postes de secours, cette année 150 secouristes de la Croix-Rouge seront notamment mobilisés pour les fêtes de Bayonne. La Croix-Rouge de Bayonne rassemble 250 bénévoles.

REPORTAGE I Entrez dans la grande braderie d'été de la Croix-Rouge Copier

La grande braderie d'été de la Croix-Rouge de Bayonne © Radio France - Jeanne marie Marco

La Vestiboutique toute l'année

La Vestiboutique est ouverte toute l'année "et surtout à tout le monde" rappelle Jeannine la responsable du magasin "elle n'est pas du tout réservée aux personnes défavorisées, les petits prix sont pour tout le monde". La Vestiboutique est ouverte du mardi au vendredi de 14 heures à 17 heures 30.

Dans la cadre des Journées Nationales de la Croix-Rouge Française l'unité locale de Bayonne a mis en place une exposition photos dans ses locaux des allées Marines. L'exposition "Témoignages, ombre et lumière" retrace le parcours des bénévoles de la Maraude.