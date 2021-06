PHOTOS - La grève des agents territoriaux de la mairie d'Avignon déborde sur les poubelles de la ville

Depuis l'appel à la grevé illimitée de la part de l'intersyndicale, les grévistes multiplient les actions et manifestations. En cause la loi de la transformation de la fonction publique de 2019 qui impose la suppression des congés spéciaux avec un total de 1607 heures annuelles de travail.

Les grévistes ont multiplié les actions durant la semaine écoulée. La CGT comme les autres syndicats demandent le retrait du régime des 1607 heures de l’ordre du jour du prochain conseil municipal et invoquent des municipalités qui n'appliquent pas cette mesure ou l'assouplissent. La CGT soutient les actions les plus radicales comme le blocage toujours en court de la cuisine centrale empêchant tout service de cantine dans 23 écoles sur 36 ou encore de perturber le bon fonctionnement du Centre Nautique. Autre action le non ramassage des poubelles du ressort de la municipalité ou le balayage des rues avec pour résultat des sacs et détritus qui commencent à s'entasser par endroit. Les commerçants ou bien les restaurateurs en viennent désormais à se plaindre d'une situation qui dure.

La CGT mais aussi l'intersyndicale CFDT, Force Ouvrière et Autonome ( sans pour autant cautionner par exemple le blocus de la cuisine centrale ) réclament toujours une entrevue avec la maire d'Avignon pour trouver un terrain d'entente et mettre un terme à ce conflit social. De son côté l'adjoint délégué notamment à l’administration générale et au personnel explique que la réorganisation même votée au prochain conseil municipal du 29 juin pourra être rediscuté largement avant la mise en application au 1er janvier 2022.

