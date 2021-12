PHOTOS - La grève des éboueurs continue, les poubelles débordent à Marseille

La Métropole Aix-Marseille et les syndicats ont rendez-vous le 14 décembre pour une nouvelle table ronde sur la réforme du temps de travail des éboueurs et la prise en compte de la pénibilité. Mais en attendant, le conflit se poursuit et la collecte perturbée des déchets ménagers commence à se voir.