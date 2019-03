Photos : la laine d’Occitanie, un trésor du Made in France en pleine renaissance

Castres

Mazamet et le sud du Tarn n’ont pas totalement perdu le savoir-faire en matière de tissage de la laine. Mais aujourd’hui, on ne fait rien ou presque avec la laine française. 80% part en Chine. En revanche, les maisons de mode française exportent énormément de laine venue notamment d’Afrique du Sud.

le Tarn, paradis de la filière laine

C’est ce paradoxe que les acteurs du Made In France tente de renverser. Des petites maisons de créations s’intéressent de plus en plus à la laine française. Et le Tarn est pour elles un paradis. Il y a encore beaucoup de filatures tarnaise. Et en plus, le département est le berceau des moutons de Lacaune, le plus grand cheptel d’Europe qui compte 1,15 millions de bêtes dans le sud de l’Auvergne ( Lozère, Aveyron, Tarn principalement).

En deux jours, la famille Plo à Belleserre tond 500 brebis. Une opération qui ne rapporte rien et qui au contraire coûte aux éleveurs. © Radio France - SM

La laine des éleveurs de la famille Plo à Belleserre sert désormais au made in France. © Radio France - SM

Mais pour que le filière laine se relance, il va d’abord falloir convaincre les agriculteurs. Aujourd’hui, tondre un mouton leur coûte 1,50 € et ne leur rapporte que 40 centimes. La tonte est obligatoire pour le bien-être des moutons. Mais, les éleveurs ne sont pas encore convaincus par la nécessaire valorisation cette laine.

La Laine occitane star du salon Made in France

C’est dans ce contexte qu’est né le projet Tricolore. Aujourd’hui plus de 50 marques de mode ont décidé de proposer des prototypes avec de la laine française ( et notamment Occitane) . Tous seront donc présentés dans le show-room principal du salon Made in France Première Vision, salon dédié aux savoir-faire français, à la création et au fabriqué en France – les 3 et 4 avril 2019 au Carreau du Temple à Paris-.

La laine des moutons de Lacaune sur le métier à tisser des ateliers Pistre près de Castres. © Radio France - SM

Julien Tufféry , créateur de jeans en Lozère, utilise la laine des moutons Lacaune pour ses Duffle-coat comme celui qu’il porte. © Radio France - SM