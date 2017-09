PHOTOS - La manifestation du 12 septembre à Nîmes

Ils étaient entre 5 000 dans les rue de Nîmes ce mardi, selon les syndicats. 2 500 selon la Police. Un début timide, mais un début quand même, disent les manifestants.

C'était la première manifestation nationale depuis l'élection d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Manifestation contre les ordonnances réformant le droit du travail, à l'appel de la CGT. A Nîmes ils étaient 5 000 dans la rue, selon le syndicat. 2 500 selon la Police. Selon la CGT, il y avait aussi 2 500 manifestants à Alès, 1 400 selon les forces de l'ordre. Un mouvement qui va prendre de l'ampleur, selon les Nîmois rencontrés dans le cortège par France Bleu Gard Lozère.

La manifestation du 12 septembre à Nîmes. © Radio France - Ludovic Labastrou

"Ce sont les prémisses", explique Patrick, drapeau CGT à la main. "Les gens vont se réveiller." "Le principal, c'est d'être là et d'essayer de faire quelque chose", renchérit un jeune à côté de lui. Quelques mètres plus loi, Manu est en grande discussion avec sa voisine : "On s'est battus contre la loi El-Khomri et on va continuer, assure-t-il. C'est un premier niveau de mobilisation qui va s'amplifier." Claude, retraité, est ravi : "C'est un très bon début. C'est une amorce d'un mouvement qui peut aboutir à des résultats positifs, et qui même s'il n'aboutissait pas à ces résultats positifs, sème des pétards qui ne sont pas des pétards mouillés." A côté de lui, son amie Jeanine approuve : "Cela fait bien longtemps que je n'avais pas vu autant de monde à Nîmes pour une manifestation. Ça prouve qu'il y a une prise de conscience. Je ne sais pas où ça va nous mener, j'espère vivre assez longtemps pour le voir. J'ai 81 ans et si je peux vivre encore 10 ans et les emmerder, je le ferai !" assène la vieille dame, avant de suivre le cortège.

La manifestation du 12 septembre à Nîmes. © Radio France - Jade Peychieras

