PHOTOS | La Mayenne s'installe dans la Tour Montparnasse avec son Espace M

Ce mercredi soir le président du conseil départemental, en compagnie de plusieurs chefs d'entreprises de la Mayenne, ont inauguré l'Espace M dans la Tour Montparnasse à Paris. Un lieu, critiqué, censé accueillir tous les entreprises et les associations de la Mayenne pour promouvoir le département.

Avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel et l'hôtel des Invalides, le département s'offre une vitrine de choix, un espace de 521 mètres carrés dans la Tour Montparnasse. Un espace mayennais, que doivent s’approprier les Mayennais. La volonté départementale est que les entreprises puissent venir y travailler (organiser des réunions, des rencontres, des opérations de promotion), mais aussi toutes les associations mayennaises et des groupes de travail pour le co-working. "Les Rillettes Gorronnaises par exemple ont tout intérêt à utiliser cet espace" estime Françoise Duchemin, conseillère départementale du canton de Gorron.

Lors de l'inauguration mercredi soir, le président du conseil départemental de la Mayenne Olivier Richefou a pris le soin d'attendre la mise en lumière de la Tour Eiffel juste en face, à 19h pétantes, pour commencer son discours. Plusieurs chefs d’entreprises de la Mayenne étaient présents. Samuel Tual (Actual) dont une de ses sociétés est la sous-locatrice des locaux. Joël Séché, patron de Séché Environnement mais aussi Loïc Depoix, Président du groupe MPO (fabrication de vinyles à Villaines-la -Juhel).

Accès gratuit, pour tous

Reste à savoir si les petites entreprises de la Mayenne, TPE et PME comprises, utiliseront ce local. Les associations auront-elles aussi l'audace d’utiliser cet espace parisien ? Les 20 prochains mois le diront. Le syndicat agricole de la FDSEA envisage déjà d'investir les lieux pour faire la promotion de produits mayennais. "C’est un espace porteur. On pourrait valoriser nos bouchers, faire venir les chefs-cuisiniers parisiens. Nos entreprises agroalimentaires ont tout à gagner à venir ici, donc on va organiser quelque chose avec la Chambre d’agriculture" explique Philippe Jehan le président de la FDSEA 53.

La réservation d'une des salles se veut simple. "Il faut réserver pour les salles de réunion, et les espaces de co-working sont en libre-service" détaille Olivier Richefou, le président du conseil départemental. Les réservations se font via le site internet www.espace-m.fr. Une carte de membre est aussi disponible. Il faut la demander à votre intercommunalité.

Un test pour faire taire les critiques

Pour rappel le bail de cet espace s'étend sur vingt mois pour un loyer de près de 250.000€ (Soit 12.500€ par mois environ). D’après le Président du Conseil départemental ce prix est le même que celui payé par Samuel Tual, le locataire des lieux. Ce dernier ne gagne donc pas d'argent en sous-louant les locaux au département de la Mayenne.

Le 13 décembre 2018, lors d'une des séances budgétaires du conseil départemental, les élus de l’opposition étaient montés au créneau. Guillaume Garot en tête : "On craint la folie des grandeurs … 250.000€ …vous avez beaucoup plus de mal à dépenser cet argent lorsqu'il s'agit du taux horaire de aides à domicile" avait lancé l’élu socialiste. "Vous alimentez le populisme" lui avait répondu Olivier Richefou.

L'espace M au 13e étage de la Tour Montparnasse de Paris © Radio France - Martin Cotta