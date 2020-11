PHOTOS : La Poste face à une vague de commandes de colis dans le nord Franche-Comté

La livraison de colis connaît un engouement "exceptionnel" dans le nord France-Comté explique la Poste. Entre la crise sanitaire, la, période de Noël qui approche, et les promotions type Black Friday, les plateformes de distribution d'Audincourt et de Belfort livrent jusqu'à deux fois plus de colis.

Les services colis de la Poste du Nord Franche tournent à plein régime : depuis début novembre, environ 7000 colis sont reçus chaque jour sur la plateforme d'Audincourt, dans le Doubs, et livrés auprès des habitants de l'agglomération de Montbéliard, et d'Héricourt. Dans le Territoire de Belfort, ce sont 5000 colis qui inondent le département quotidiennement, via les services de la Poste. Du plus petit colis de quelques grammes, jusqu'à ceux qui pèsent trente kilos, le trafic colis a ainsi doublé, comparé au mois de novembre 2019. Confinement, promotions, et achats de noël expliquent cette explosion de la demande.

Du jamais vu à la Poste

"On se sent beaucoup plus fatigués, on a plus de mal à se réveiller et on a plus faim que d'habitude" explique amusée Emmanuelle Thiriet, factrice et référente du service colis d'Audincourt. Elle doit orchestrer une immense ruche, avec plusieurs dizaines de salariés qui, dès 5h30 du matin, réceptionnent, trient et distribuent les colis dans la journée.

Même avec plus de 10 ans d'expérience, elle ne s'attendait pas à un tel flux : "Par rapport aux annonces du gouvernement, on se doutait bien que les gens allaient se ruer sur Internet pour commander, mais pas autant non plus. Là _c'est impressionnant le volume_, on a deux fois plus de colis". Elle montre alors les colis : "On a les jouets pour les enfants, une petite cuisine, une maison de poupée, des télés, une cocotte-minute, un karcher, un colis Zara, un colis Amazon, un colis de chaussures, des vêtements pour enfants. C'est un mélange de cadeaux de Noel, d'achats plaisir et d'achats essentiels".

266 personnes recrutés en Bourgogne Franche-Comté pour s'adapter à la demande

Pour faire face à une telle vague, direction les bureaux qui surplombent la plateforme de réception et de distribution des colis. Isabelle Grosmougin, directrice de l'établissement a du anticiper : "Cette période se prépare. On sait que nos volumes de colis vont augmenter en décembre, donc dès septembre on prépare un pic de colis, et on recrute. On réserve des voitures chez les loueurs. D'habitude, cela commence fin novembre, sauf que là, dés début novembre on a du augmenter notre force de travail et nos véhicules. Nous avons déjà recruté une vingtaine d'intérimaires et de CDD, j'ai loué 15 véhicules supplémentaires. Et d'ici la fin de l'année, dix personnes de plus viendront renforcer les effectifs. On attend encore 5 véhicules de plus. On a également recours aux heures supplémentaires".

Rien que sur le secteur d'Audincourt, 20 véhicules sont loués pour faire face à l'augmentation des livraisons de colis © Radio France - Wassilla Guittoune

Les colis seront-ils livrés pour Noël?

"Je ne dis pas que les gens n'auront pas leurs colis pour Noël, mais au lieu d'avoir le 24 décembre, ils l'auront pour le 26 ou le 27. Ce ne sont pas des prédictions, _ca s'est vu sur certaines années_. Là le confinement, plus la période de Noël, ca va être très compliqué" estime Patrick Charton, secrétaire CGT à la Poste du Territoire de Belfort. Selon l'élu, il faut recruter beaucoup plus de personnel, et les former en conséquence : "il y a deux fois plus de colis, il faut deux fois plus de monde". Loin donc des effectifs recrutés sur la plateforme d'Audincourt.

" Chaque année on s'organise pour que les colis soient distribués en temps et en heure. C'est notre mission, que les colis soient distribués le jour même de leur arrivée. On n'emmagasine pas de retard. Les derniers jours avant Noel ne sont pas les jours les plus forts, mais la semaine d'avant et elle est anticipée. Je n'ai pas de crainte, les cadeaux seront sous le sapin" répond de son côté Isabelle Grosmougin, la directrice de la plateforme de distribution d'Audincourt.