PHOTOS - la première phase de travaux du stade Jean Dauger s'achève à Bayonne

La première phase des travaux au stade Jean Dauger va bientôt s'achever, ça concernait la tribune Est, entièrement reconstruite, avec désormais 3746 places et qui accueillera aussi en dessous, une boutique, et un restaurant.

Pendant que le stade est vide de supporteurs, la faute au COVID, le stade Jean Dauger continue sa mue. Les travaux ont débuté en juin dernier, et la première phase est sur le point de s'achever. Le grand projet AB Etxea doit permettre d'une part de restructurer l'équipement et notamment le stade en lui même, avec la partie AB Stadium, l'autre partie concerne le centre de formation et de performance. La première phase des travaux de l'AB Stadium est donc sur le point de s'achever: ça comprend la pelouse hybride, la fosse technique en bord de terrain, la modification de la rembarde de protection du balcon des loges, un nouvel éclairage, et donc la construction de la nouvelle tribune Est.

Désormais, les bancs au plus bas de la tribune ne se trouvent plus qu'à 8 mètres de la ligne de touche © Radio France - Anthony Michel

La tribune Est entièrement reconstruite

Et cette nouvelle tribune est quasiment terminée, ça y est. Une tribune plus proche aussi du terrain. Jusqu'à présent, les supporteurs les plus proches étaient à plus de 20 mètres de la ligne de touche, ils ne seront désormais plus qu'à 8 mètres. Tous les sièges dont en place, il y en aura 3746 (dont 3000 sièges grand public et 746 sièges partenaires) contre 3275 actuellement. Mais il reste encore l'aménagement à l'intérieur à terminer, autrement dit la boutique, le restaurant de 225 couverts qui sera ouvert les jours de match, et à l'étage un espace réservé aux partenaires du club, un salon réservé aux séminaires et un autre salon pour les expositions.

Une première phase de travaux coûte en tout 11,9 millions dont 4,7 millions de financements publics.

A l'étage, un espace pour les partenaires, un salon pour les expositions, et un autre pour organiser des séminaires © Radio France - Anthony Michel

La suite des travaux

Les travaux sur la Tribune Est devraient s'achever d'ici la fin de la saison sportive. Ensuite, la deuxième phase de ces travaux débutera après la fin de la saison sportive avec cette fois la reconstruction de la tribune Sud, actuelle tribune Europcar, qui formera un virage en lien avec la tribune Est. Elle comprendra 3200 places, contre les 2536 places actuelle. Elle aussi sera sur deux niveaux avec en rez-de-chaussée un laboratoire de restauration et traiteur, la "zone compétitions" avec vestiaires pour équipe professionnelle pour les jours de matchs, le vestiaire équipe adverse, etc. Cette deuxième phase du projet AB Stadium devrait être terminée au 31 décembre de cette année. Le reste des aménagements avec notamment l'AB Campus ça sera pour plus tard. Le bloc professionnel est prévu pour juin 2022 et le bloc rugby féminin et association pour décembre 2022.