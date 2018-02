Clermont-Ferrand, France

Cela fait six ans que le jeune Wissam El Yamni est décédé dans le quartier de La Gauthière à Clermont-Ferrand. Lorsqu'ils ont cherché à organiser un événement particulier pour cette occasion, le comité Justice et vérité pour Wissam a voulu d'un événement qui célèbre le vivre-ensemble. Pour Farid El Yamni, son frère, "on voulait faire quelque chose pour la jeunesse."

Cela prend la forme d'un tournoi de futsal, qui a réunit 12 clubs, parrainé par Kevin Ramirez, joueur clermontois de l'équipe de France de futsal, pas présent ce samedi pour cause de compétition européenne.

Une simple banderole rappelle Wissam. Le projecteur est braqué sur les jeunes ce samedi. © Radio France - Mickaël Chailloux

Un tournoi pour le vivre ensemble

"On a pas parlé de l'affaire aux enfants, il y a juste le nom de Wissam" souligne Farid, évoquant la coupe, "véritable oeuvre d'art". Elle symbolise le W de Wissam, paré d'ailes et coiffé d'un ballon de football. Ce projet fédérateur a rassemblé 12 clubs de futsal du département, de Vertaizon jusqu'à Mozac en passant par Lempdes et Thiers. Tous ont accepté ce projet de tournoi.

Victoire de Lempdes 6 à 0 face à Thiers. Ils remportent le challenge Wissam 2018 pic.twitter.com/wnquTu0Djc — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 17, 2018

Résultat : les jeunes se dépensent et s'amusent. Sur le terrain, les rares fautes sifflées sont tout de suite contrées par une accolade franche entre les joueurs. "Le tournoi était très sympa et convivial, on aime faire plaisir aux enfants, surtout pendant les vacances" répondent Stéphane Fournet et Helvio Mendes du club de futsal de Vertaizon, venu exprès avec deux équipes pour l'occasion.

La consolante de ce 1er challenge Wissam à Clermont-Ferrand au gymnase André Autun cet après-midi entre Clermont Metropole et Vertaizon pic.twitter.com/wb10m5SCCt — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 17, 2018

Les jeunes repartent avec une coupe chacun, le club se classe 5e et 9e. C'est Lempdes qui remporte la coupe, après une victoire 6-0 en finale contre Thiers.

Les jeunes de Vertaizon après leurs matchs © Radio France - Mickaël Chailloux

Il y aura un deuxième challenge Wissam l'année prochaine précisent les organisateurs, ravis par l'engouement suscité ce samedi.