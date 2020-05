Photos : le 1er mai confiné dans le Gard

Un 1er mai confiné à cause de la pandémie de covid-19 mais malgré tout fêté, c’est possible. C’est ce que prouve ce diaporama dans le Gard, signé de la CGT. Les rassemblements sont interdits, comme prévu. Et pour certains c’est vraiment un moment historique, comme pour Francis Iffernet, ancien mineur à Alès et privé de défilé pour la première fois depuis 67 ans. Mais dans le Gard, beaucoup ont rivalisé d’imagination pour accompagner et célébrer cette journée (crédit photos CGT 30).

Un 1er mai confiné mais célébré dans le Gard © Radio France - CGT 30

