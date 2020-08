PHOTOS - Le chantier du nouveau Parc des expositions de Saint-Étienne dans les temps pour la foire

À un mois du début de la foire économique de Saint-Étienne (25 septembre-5 octobre), le nouveau Parc des expositions est quasiment prêt. Une visite était organisée jeudi avec les différents financeurs : la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la société GL Events, le Département de la Loire et Saint-Étienne Métropole. Malgré la crise sanitaire, le chantier n'a été interrompu que 15 jours. Il a même été le premier grand chantier relancé dans la Loire, explique Saint-Étienne Évenements, le gestionnaire du nouveau site de 17 000 m2.

30 millions d'euros investis

"C'est un miracle ce qui vient d'être fait, et c'est un signe d'optimisme, dans une période où il n'y a que des mauvaises nouvelles on a réussi à doter Saint-Étienne d'un équipement à la hauteur de ce que mérite la ville", commente Laurent Wauquiez, le président de la Région.

Sous la verrière rénovée du hall B (le seul des trois anciens halls qui a été conservé), le maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole se dit résolument heureux. "Parce que c'est un projet de longue haleine, né d'une intuition en 2014 que Saint-Étienne pouvait faire mieux en matière de tourisme et de congrès", commente Gaël Perdriau.

La verrière du hall B a été renovée. © Radio France - Tifany Antkowiak

Dans les conditions actuelles, on ouvrirait la foire demain - Laurence Bussière

Avec ce projet, de 30 millions d'euros au total, la ville espère entrer dans le top 10 des villes françaises qui accueillent de grands événements. Et le premier dans le nouveau Parc des expositions stéphanois doit être la foire, du 25 septembre au 5 octobre. "Dans les conditions actuelles, si on devait l'ouvrir demain, on l'ouvrirait", assure Laurence Bussière, directrice générale de Saint-Étienne Evenements, le gestionnaire du nouveau parc expo. Les derniers échanges avec la préfecture de la Loire vont dans le sens d'un maintien de l'événement, avec un protocole sanitaire bien défini. Tout dépend désormais de l'évolution de l'épidémie dans le département.

Les espaces sont entièrement modulables, sans aucun poteau. © Radio France - Tifany Antkowiak