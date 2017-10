PHOTOS - Le cheval à l'honneur pour les troisièmes Fêtes Normandes d'Evreux

C'est la star de la Normandie depuis des siècles et Evreux (Eure) le lui rend bien. Le cheval est l'égérie des 3e Fêtes Normandes organisées par la ville samedi 7 et dimanche 8 octobre pour le plus grand bonheur des habitants de la région.

Des milliers de Normands n'ont pas voulu rater ça. Dès le coup d'envoi des 3e Fêtes Normandes samedi matin, ils étaient déjà très nombreux à zigzaguer entre les étales des producteurs du coin. Un nouveau week-end dédié à la Normandie pour animer le centre-ville d'Evreux et le transformer en harras à ciel ouvert.

Des chevaux à tous les coins de rue

Sur la place De-Gaulle, une balade en poney a ravi les plus petits, d'autres chevaux les ont attirés sur la place du Grand-Carrefour ou encore dans la cour du musée, sur le parvis de la cathédrale d'Evreux ou encore au jardin de l'évêché.

Des maréchaux du lycée agricole de la Baie du Mont Saint-Michel sont venus montrer leur travail au public samedi. © Radio France - Victoria Koussa

Les plus jeunes étaient très nombreux à attendre leur tour pour une balade en poney sur la place de la mairie samedi. © Radio France - Victoria Koussa

Samedi en fin de matinée au jardin de l’évêché, la cavalerie de la Garde Républicaine a ouvert ces deux journées festives avec un spectacle.

Les cavaliers de la Garde Républicaine ont fait le show à Evreux samedi. © Radio France - Victoria Koussa

Des Fêtes Normandes pour animer le centre-ville

Comme dans de nombreux centres-villes de France, Evreux souffre du manque d'activité commerciale dans ses commerces de proximité. Créer un événement comme les Fêtes Normandes ont aussi pour but d'attirer du monde en ville.

De nombreux visiteurs se sont rendus dans les rues du centre-ville, précisément là où exposaient des producteurs locaux samedi. © Radio France - Victoria Koussa

Pourtant, de nombreux commerçants restent déçus de l'événement qui, d'après certains, vide leur boutique. "On est sacrifié", affirme Valérie, une vendeuse de chaussures dans sa boutique déserte dans la rue de Grenoble.

A quelques pas, le propriétaire d'une maroquinerie qui fait l'angle de la rue de Grenoble et de la rue de l'Horloge pointe du doigt les tentes blanches des exposants. "La mairie m'a demandé de décorer ma boutique sur le thème du cheval, mais on ne peut même pas le voir, regardez ces tentes, elles cachent la décoration et surtout ma boutique !".

Contrairement à la rue de l'Horloge, la rue de Grenoble était presque déserte à la même heure samedi. © Radio France - Victoria Koussa

Certains ouvriront demain pour le deuxième et dernier jour de ces Fêtes Normandes troisième édition. Toutes les activités sont à retrouver sur le site de la ville d'Evreux.