Blanquefort, France

La salle Fongravey à Blanquefort était pleine à craquer samedi soir. 600 personnes venues pour applaudir Bernard Lavilliers ou encore Didier Super, HK, et surtout soutenir les salariés de l'usine Ford. Le site girondin pourrait fermer dès 2019 car le constructeur américain ne veut plus investir. 900 emplois sont menacés. L'objectif de cette soirée était clair : relancer la mobilisation des salariés qui s'essouffle.

Je pense que la musique et la poésie font partie de la lutte." Bernard Lavilliers

Le chanteur qui vient de finir sa tournée à Niort est venu gratuitement jusqu'en Gironde pour mettre du baume au coeur aux salariés de Ford. Une démarche qui a beaucoup touché Philippe Poutou, délégué CGT à l'usine : "_Tout ce qui relève de la solidarité ça fait du bien_. En plus c'est chouette de voir se côtoyer deux milieux différents comme la musique et l'industrie." Les billets vendus 5 euros permettront de financer les actions des salariés. Des salariés qui défileront mardi à Bordeaux, entre la place de la victoire et la gare aux côtés des étudiants, des cheminots et des postiers.

Stand the ghetto, les mains d'or... Le chanteur a enchaîné ses plus grands succès pendant une demi-heure. © Radio France - Olivia Chandioux

Le concert de Bernard Lavilliers pour soutenir les salariés de #Ford à Blanquefort pic.twitter.com/iL9L7Ma7XX — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) April 21, 2018

Bernard Lavilliers, Philippe Poutou et des salariés de Ford. © Radio France - Olivia Chandioux