PHOTOS - Le constructeur d'avion à hélices ATR nous ouvre ses portes à Toulouse

Derrière le géant Airbus, il y a à Toulouse un acteur plus discret sur la scène grand public malgré 40 ans d'existence et un statut de leader mondial des avions turbopropulsés. Né de l'union d'Airbus avec l'italien Leonardo, ATR reconnaissable à ses appareils à hélices, s'est spécialisé dans le créneau des avions régionaux à courtes distances. Majoritairement tourné vers le trafic voyageurs, l'entreprise s'est récemment tournée vers les marchandises, le cargo offrant des perspectives plus stables.

Une quarantaine d'avions sortent par an de la chaine ATR à Saint-Martin-du-Touch. © Radio France - Bénédicte Dupont

ATR emploie un millier de personnes à Toulouse : la majorité à Blagnac son siège, environ 400 sur sa chaîne d'assemblage à Saint-Martin-du-Touch et quelques dizaines à Francazal dans son hangar d'innovations.

Les hélices sont fabriquées par Collins ex Ratier Figeac. © Radio France - Bénédicte Dupont

Reprise en vue

Au siège de Blagnac, des centaines d'ingénieurs travaillent et ATR a installé un tout récent show-room destiné à la clientèle. Conçu pendant la pandémie, il permet d'avoir accès à des échantillons pourrait-on dire d'appareils : sièges à tester, cockpit à observer, maquettes diverses, films de présentation et autres animations mettant en valeur la faible consommation des moteurs ATR, face à ceux de la concurrence.

On vise 38 livraisons cette année, 50 en 2025 avec deux années de commandes devant nous. La production avant-Covid était de 70 appareils par an, la crise n'est pas passée mais on a des frémissements sur nos anciennes zones de prédilection que sont l'Asie du Sud-Est et l'Amérique Latine. On est très optimistes. — Frédéric Torréa, secrétaire général d'ATR

Sur la chaine d'assemblage, à Saint-Martin-du-Touch, sur le site Airbus, ATR est installé dans l'une des plus anciennes usines aéro de Toulouse, celle d'où sortaient à l'époque les célèbres Caravelles. Désormais, c'est une quarantaine d'appareils à hélices qui sortent chaque année, via l'assemblage de composants venus de partout dans le monde : le moteur est canadien, les hélices sont lotoises, le fuselage italien ou encore la voilure bordelaise.

Le tout nouveau moteur XT, fabriqué à Montréal (Canada), 45% moins gourmand que ceux de la concurrence (Jet) d'ATR. © Radio France - Bénédicte Dupont

ATR vient d'ailleurs tout juste de recevoir le tout nouveau moteur XT de Pratt & Whitney, un moteur capable de consommer non plus 40% de moins que la concurrence, mais 45%. Les deux premiers exemplaires viennent d'arriver à Saint-Martin-du-Touch.

Le hangar de Françazal sert aux innovations, aux prototypes d'ATR. © Radio France - Bénédicte Dupont

Avion vert et SAF

La piste, le centre de livraison et les essais en vol sont réalisés sur place dans la zone aéroportuaire d'Airbus. ATR dispose enfin de deux hangars récemment rénovés à Francazal. Ici, le constructeur travaille sur ses innovations, notamment autour de son tout nouveau bébé l'ATR 42-Stol. L'appareil est capable d'atterrir sur des pistes longues de seulement 800 mètres.

Tous les avions d'ATR sont équipés pour voler avec 50% de carburant durable, le SAF (sustainable aviation fuel). Objectif 100% en 2025 mais ce carburant durable, fabriqué à partir d'huiles de cuisson recyclées n'est pas suffisamment produit à l'échelle mondiale.

Présente lors de cette visite, la Présidente de Région Carole Delga a d'ailleurs annoncé un nouveau plan de 65 millions millions d'euros pour les trois prochaines années en faveur de l'avion vert, en sus des précédentes enveloppes votées. Ils serviront notamment à travailler sur ces questions de SAF. Avec son prochain campus hydrogène qui devrait être fonctionnel fin 2024 sur Francazal, la Région espère pouvoir créer un éco-système et en quelque sorte mettre à disposition des industriels des équipements et des chercheurs (CNRS, Onera) capables d'avancer sur ces sujets.