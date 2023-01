PHOTOS - Le maire cherche un jeune couple pour reprendre la boulangerie de Crillon-le-Brave

Et si vous repreniez la boulangerie de Crillon-le-Brave ? Le boulanger actuel, installé depuis trois ans, veut changer de vie après 40 ans de métier et la mairie, qui est propriétaire des lieux, cherche des repreneurs. "La commune est propriétaire du commerce et d'un logement à l'étage et nous mettons le tout à disposition de l'artisan boulanger", explique Guy Girard, le maire, qui propose un loyer de 600 euros pour l'ensemble. Il précise aussi que le fournil est équipé d'un four à pellets de bois, "ce qui a une incidence importante actuellement avec les coûts de l'énergie".

La boulangerie de ce village de 500 habitants au pied du Ventoux affiche aussi un joli chiffre d'affaires : 175.000 euros en 2022, en n'ouvrant que le matin, de 5h à 13h. "Ça marche très bien, surtout l'été où il n'y a souvent plus de pain dès 9h", se félicite Guy Girard. Le maire décrit aussi son candidat idéal : "un jeune couple de préférence, avec de l'expérience et l'envie de s'impliquer dans la vie du village". Et il aimerait que les nouveaux boulangers s'installent avant la fin du mois de mars.

Christian Olivero, l'actuel boulanger, et Guy Girard, le maire de Crillon-le-Brave. © Radio France - Adèle Bossard

Déjà une douzaine de candidatures

Le boulanger actuel, lui, souhaite changer de vie après 40 ans de carrière. "Cette année, j'ai envie de faire autre chose, explique Christian Olivero. C'est un métier compliqué, je commence à avoir des douleurs et je me dis qu'il faut que j'écoute mon corps". Il préfère prévenir ses successeurs que le quotidien peut être difficile, "notamment dans la saison estival, qui dure cinq mois, avec un nombre de clients multiplié par quatre ou cinq".

Mais il ne manque pas d'argument pour convaincre de potentiels candidats. "Il y a pire comme endroit en Provence ! Et on a une qualité de travail, avec un matériel au top et un appartement au-dessus avec une vue à 360° sur le Ventoux et une lumière magique". Et il tient à ce que le commerce perdure. "Il faut que ça continue à vivre, plaide Christian Olivero. C'est un lieu de rencontre, un lieu de vie. C'est vraiment un commerce de proximité".

Le maire a déjà reçu une douzaine de candidatures. "Un jeune couple du village voisin, et des candidatures plus lointaine : d'Aubagne et même de plus loin, du Tarn", détaille Guy Girard. Pour le moment, il n'a pas fait son choix. Pour se porter candidat, il faut se rapprocher directement de la mairie de Crillon-le-Brave, en appelant le 04 90 65 60 61 ou en écrivant à l'adresse email mairie.crillonlebrave@wanadoo.fr .

Christian Olivero, l'actuel boulanger, en plein travail. - © Mairie de Crillon-le-Brave

Les pains du Fournil de Crillon. - © Mairie de Crillon-le-Brave

Les produits (bio) du Fournil de Crillon. © Radio France - Adèle Bossard