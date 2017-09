Photos: le marché aux vins de Saint-Peray attire des milliers de personnes ce week-end

Le traditionnel marché aux vins de Saint-Peray a ouvert ses portes ce samedi. Plus de 70 viticulteurs sont présents et les organisateurs attendent plus de 7000 personnes sur les deux jours: dans les allées les amateurs circulent un verre à la main, goûtent, discutent et font des affaires.

Près de 3 500 amateurs de vin ont déambulé dans les allées du marché ce samedi. Ce dimanche, ils devraient être près de 4 000 à goûter, déguster et acheter ces vins de la Vallée du Rhône. Saint-Peray, Saint-Joseph, Viognier, Hermitage, Condieu... autant d'appellations qui font la renommée des vins de cette région, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.

Les prix sont les mêmes sur le salon ou au caveau chez la plupart des viticulteurs © Radio France - SC

Certains font d'abord le tour des stand qui les intéressent pour goutter. Gabriel et son ami eux sont même très sérieux : ils notent tout sur un carnet avant de sortir la carte bleue ! D'autres comme Claudia, achètent une bouteille par-ci une bouteille par-là au gré des coups de cœur.

"Je viens d'acheter deux bouteilles de blanc, l'un plus fruité, l'autre plus doux. J'en ai eu pour 25 euros les deux bouteilles, c'est raisonnable, c'est du bon vin et je pense que dans le commerce ça aurait été plus cher"

Sandra et son mari viennent tous les ans de Montpellier pour s'approvisionner chez leur viticulteur favori et en découvrir de nouveaux © Radio France - SC

La plupart des vignerons n'augmentent pas leurs prix sur le salon, ce sont les mêmes qu'au caveau. Ce qu'il y a vraiment en plus, ici, sur le marché, c'est la bonne ambiance, la possibilité de découvrir et les échanges entre viticulteurs et clients.

"On est dans une région viticole, ici les gens savent goûter et les échanges avec nos clients sont très riches" Gilles, du domaine de Grangeneuve © Radio France - SC

Le marché ferme se portes ce dimanche à 19 heures. Tarif: 6 euros l'entrée.