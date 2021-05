PHOTOS - Le marché hebdomadaire du samedi s'agrandit en centre-ville d'Avignon

Jusqu'à présent le marché hebdomadaire du samedi se limitait à la place des Carmes à l'intérieur des remparts d'Avignon. Depuis ce matin, il s'étend sur près de 400 mètres, jusqu'à la place Carnot. Sur place, plus d’une soixantaine de marchands de fruits et légumes, de fromages, de fruits de mer et de vêtements, parmi lesquels plusieurs commerçants déjà présents sur d'autres marchés de la région, à Chateaurenard notamment, Saint-Rémy-de-Provence ou encore Villeneuve-lès-Avignon. "Ça fait des années qu'on attendait un grand marché en centre-ville, témoigne une riveraine. Ça apporte de la vie dans le quartier et avec le beau temps et le déconfinement, tout est là pour une belle inauguration !"

Un grand marché pour redynamiser le centre-ville

Avec cette extension, la mairie veut relancer l’activité économique et les achats de proximité. "Après les travaux du tramway et la crise du covid", cette marchande de produits frais espère que ce nouveau marché va attirer les clients en centre-ville où "les commerçants sont en train de mourir à petit feu ces derniers temps".

Une quinzaine de gérants de magasins des rues Carreterie et Carnot ont décidé de s'aligner sur les horaires du marché et donc d'ouvrir dès 8 heures du matin. "On est toujours là pour dire ce qui ne va pas alors quand une telle initiative est prise, il faut jouer le jeu", estime Christophe, le responsable d'une boutique de customisation de chaussures.

Désormais tous les samedis, le secteur sera entièrement réservé aux piétons. Le marché se termine à 13 heures mais l'accès et les stationnements seront interdits jusqu’à 15 heures.

