PHOTOS : Le nouveau casino de Pau ouvre ses portes ce jeudi 2 mai

Après trois ans de réflexion, le nouveau casino de la ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ouvre ses portes ce jeudi 2 mai. Au total, vous trouverez sur place, 2500 mètres carrés dédiés aux machines a sous, mais aussi un bar et plusieurs terrasses.

Deux jours pour déménager

Ce lundi 29 avril, juste après la fermeture de l'ancien casino, dans le centre ville de Pau, les équipes ont commencé le déménagement. "A deux heures du matin, juste après la fermeture et le départ des derniers clients nostalgiques, nous avons débranché les machines", raconte Blandine Laulhé, chargée de Communication et Marketing. C'était le début d'une course contre la montre. En deux jours seulement, la cinquantaine d'employés à dû déménager les 80 machines à sous, mais aussi les cuisines etc.

En plus des camions, l'équipe entière à mis la main à la pâte. "Heureusement, nous avons tous des gros bras", plaisante Rudy, le responsable du bar avant d'ajouter : "J'ai tellement hâte de voir le visage des premiers clients. Ça fait trois ans qu'on peaufine les moindres détails". Pour ce nouveau casino, la direction a en effet, sollicitée l'équipe entière du casino. "Ma petite fierté, ce sont les bancs en aluminium dans l'espace bar. _Ça vient de mon imagination_", souligne le jeune homme.

Quelques chiffres

Pour ce nouveau casino, l'établissement passe de 80 à 100 machines. Autre changement, et pas des moindres pour la direction : les 180 places de parking juste au pied du bâtiment. L'établissement pourra également proposer une dizaine de machines inédites.

