Le pays de Lorient manifeste en soutien aux salariés grévistes de la Fonderie de Bretagne

Alors qu'ils bloquent le site de la Fonderie de Bretagne à Caudan (Morbihan) depuis maintenant près de cinq semaines, les salariés grévistes sont soutenus ce samedi matin par plusieurs centaines de personnes lors d'un rassemblement à Hennebont. Les fondeurs continuent de mobiliser le pays de Lorient contre la vente confirmée du site de la Fonderie de Bretagne par Renault.

Rassemblement en soutien aux salariés grévistes de la Fonderie de Bretagne à Hennebont le 29 mai 2021 © Radio France - Adeline Divoux

Les salariés de l'usine veulent rassembler le plus largement possible pour compter sur le plus d'appuis politiques. Sur place, on trouve beaucoup d'habitants du pays de Lorient, d'organisations syndicales (CGT, FSU) mais également des politiques de tous bords. Dans un communiqué, des élus demandent au groupe Renault "d'assumer sa responsabilité économique et sociale" en "participant au maintien des emplois et des savoir-faire industriels sur le site de Caudan". Parmi les signataires, Fabrice Loher, le maire de Lorient, plusieurs parlementaires dont certains issus de la majorité présidentielle, ainsi que Loïg Chesnais-Girard, le président du Conseil régional.