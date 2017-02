PHOTOS - Le Temps des ducs, une nouvelle brasserie dijonnaise chargée d'histoire

Anciennement café des Grands Ducs, cette nouvelle brasserie rachetée par Jean-Bernard Jacques a ouvert ses portes mercredi 7 février dernier. Changement radical au niveau de la décoration, mais toujours les mêmes souvenirs dans ce lieu incontournable de la vie dijonnaise.

"Dans les années 1970, on avait des Juke-box et on glissait vingt centimes pour choisir une musique". Bernadette, une Dijonnaise qui veut garder secret son âge, est pourtant émerveillée face à la métamorphose de sa brasserie préférée. Un mur lumineux derrière le bar, des portraits de Ducs bienveillants un peu partout, et les célèbres vitraux, intouchables car classés au patrimoine. "Imaginons les ducs aujourd'hui", légitime Jean-Bernard Jacques, le propriétaire. Un patrimoine et derrière, des morceaux de vie.

"Ecrire une duc story"

Le propriétaire est conscient qu'en plus de devoir affronter la concurrence des autres restaurants de la place de la Libération en proposant autre chose, il est l'héritier d'une enseigne incontournable de ces dernières décennies à Dijon. "Il y a énormément de couples de 75 ans environ qui me disent "On s'est rencontré ici", on a beaucoup d'anecdotes et on aimerait écrire une sorte de "duc story"", explique Jean-Bernard Jacques.

D'après Jean-Louis, un habitué, le café des Grands Ducs était l'endroit où les jeunes roulaient des mécaniques dans les années 1970. Maintenant, c'est devenu une brasserie aux traits futuristes, où les jeunes et les moins jeunes peuvent déjeuner avec un plat du jour à 9€50, ou y dîner dans la salle à l'étage, avec, au centre, un piano.

Les images de votre café rénové

La salle à l'étage avec au centre, un piano. © Radio France - Victoria Koussa

Le bar de la brasserie Le Temps des Ducs. © Radio France - Victoria Koussa

Le bar avec le mur lumineux. © Radio France - Victoria Koussa

Le portrait des Ducs de Bourgogne affichés sur les murs de la brasserie. © Radio France - Victoria Koussa

Un lieu pour les touristes

Malgré tout, les irréductibles pourraient être déçus face à tant de changement. De brasserie conviviale, le nouveau restaurant prend des airs de musée décalé, juste en face du palais des Ducs de Bourgogne. Un lieu stratégique pour permettre aux visiteurs de finir à la brasserie et d'y boire un café ou y manger.

La décoration atypique risque d'attirer beaucoup de touristes, ce qui n'effraie pas pour autant Jean-Louis, Dijonnais depuis toujours. "C'est bien, on découvre l'histoire de Dijon, on l'a montre aux touristes grâce aux portraits des Ducs, aux écussons", s'enthousiasme-t-il.

Informations pratiques

Vous pouvez déjeuner et dîner au Temps des ducs sept jours sur sept, place de la Libération, 96 rue de la Liberté.