PHOTOS - Le village des marques McArthurGlen Paris-Giverny ouvre dans une semaine

À une semaine de l'ouverture, jeudi 27 avril à 10h00, Myriem Nieres-Tavernier, la directrice générale de McArthurGlen Paris-Giverny, trépigne : "C'est un projet de longue haleine longuement attendu, on est très très impatients d'ouvrir nos portes et d'accueillir nos premiers visiteurs". Après de nombreux recours devant la justice, jusqu'au conseil d'État , après la pandémie de covid qui a retardé le chantier de près de deux ans, cette ouverture est la concrétisation d'un projet qui a été évoqué pour la première fois il y a 28 ans. Ce village aurait même dû être le premier en France lorsque le groupe est parti à la conquête du marché européen, bien avant celui de Troyes (Aube), propriété du groupe. Un temps évoquée, l'architecture d'un village normand a été abandonnée pour "des codes plus modernes avec cette grande hauteur sous plafonds, avec des codes du shopping premium luxe comme on pourrait trouver avenue Montaigne ou rue du Fabourg-Saint-Honoré".

Myriem Nieres-Tavernier, la directrice générale de McArthurGlen Paris-Giverny, dans l'allée centrale du village des marques © Radio France - Laurent Philippot

Tout sera prêt pour l'ouverture même si, à une semaine du grand jour, le village des marques ressemble encore à un ruche avec un ballet incessant sur le chantier tandis que les salariés agencent les boutiques.

Vue d'une des allées latérales de McArthurGlen Paris-Giverny © Radio France - Laurent Philippot

30% de réduction minimum

À terme, cent marques seront présentes sur le site, dont 70 dès l'ouverture. "Nous avons quelques grands noms du luxe, comme Tod's, Dolce & Gabbana qui nous rejoindra dans quelques semaines, Missoni, Stella McCartney. On a les grands acteurs du prêt-à-porter Tommy Hilfiger ou Boss, les acteurs du sportswear Adidas, Puma et Nike qui ouvrira dans quelques semaines. Dans le prêt-à-porter féminin, on a les incontournables parisiens : Sandro, Maje, Zadig et Voltaire, Furla, Karl Lagarfeld. Des marques de beauté avec L'Oréal, Rituals. La maison avec Le Creuset, Yves Delorme" détaille Myriem Nieres-Tavernier. Une offre, assure-t-elle, "pour tous les goûts et tous les prix". La liste des boutiques participantes est à retrouver ici .

McArthurGlen Paris-Giverny vu de l'extérieur. L'entrée des clients se fera entre les deux bâtiments © Radio France - Laurent Philippot

Pour la mode, les collections des saisons précédentes des marques présentes seront "à minimum moins 30%" promet Myriem Nieres-Tavernier. Mais McArthurGlen aimerait dépasser la destination shopping pour être "une sortie familiale en famille ou entre amis".

Dix espaces de restauration seront sur le site , "du bar à champagne au café en passant par le burger de qualité".

L'Américain Five Guys ouvre à McArthurGlen Paris-Giverny son 26e restaurant en France, le second en Normandie après celui du Havre © Radio France - Laurent Philippot

Des espaces de divertissement sont également prévus pour les plus petits, avec une aire de jeux en extérieur et couverte et une aire de jeux intérieur.

L'arrivée du toboggan de l'aire de jeux, située au premier étage © Radio France - Laurent Philippot

Une volonté, plus que du shopping

McArthurGlen aimerait aussi devenir une destination touristique, avec à l'entrée du site, "pour la première fois", une maison des métiers d'art de 2000 mètres carrés qui ouvrira fin mai pour mettre en valeur l'artisanat normand. Le musée des impressionnismes Giverny possédera également une boutique dans le village des marques. McArthurGlen Paris-Giverny espère attirer 1,5 à 2 millions de visiteurs annuels, au-delà de la clientèle locale et francilienne. Des voyagistes ont déjà promis d'inscrire la destination dans leurs circuits.

Une grande roue a été installée à l'entrée du village des marques pour l'ouverture. Elle sera présente environ trois semaines. © Radio France - Laurent Philippot

Le village des marques sera ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 20h00 et exceptionnellement le dimanche 30 avril. Des animations sont prévues tout au long du week-end d'ouverture.

Le village des marques en quelques chiffres