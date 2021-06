PHOTOS - Les accompagnants d'élèves handicapés manifestent en Drôme et en Ardèche

Les AESH se sont mobilisés ce jeudi dans la Drôme et en Ardèche pour demander une vraie reconnaissance de leur profession et une augmentation de salaire. Plusieurs rassemblements ont eu lieu notamment à Romans-sur-Isère, Crest et Privas.

Après la mobilisation nationale du 8 avril, les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont à nouveau descendus dans la rue ce jeudi. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans la Drôme notamment à Romans-sur-Isère devant le lycée Triboulet et à Crest devant la Cité scolaire Armorin. A Privas en Ardèche, une soixantaine de personnes, principalement des AESH mais aussi des enseignants et quelques parents d'élèves, se sont réunies ce midi devant l'inspection académique pour réclamer, entre autres, des meilleures conditions de travail et un salaire plus élevé.

"Nous ne pouvons plus assurer correctement le suivi des enfants" - Anne-Laure Vincenssini, AESH en Segpa

Stéphanie, AESH dans un établissement ardéchois est en arrêt maladie. Elle n'exclut pas de jeter l'éponge définitivement si la situation ne s'améliore pas. "Quand j'ai commencé j'avais concrètement envie d'aider des enfants en difficultés mais avec la pression permanente et les conditions dans lesquelles on excerce notre métier, j'ai fini par craquer", soupire-t-elle.

Depuis son arrivée en septembre 2020, Stéphanie a déjà été affectée à plusieurs reprises dans différents établissements. C'est le principe des pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) explique Anne-Laure Vincenssini, AESH en Segpa : "Chaque AESH est affecté à un PIAL auytrement dit un secteur en particulier et il peut être amené à travailler dans n'importe quelle école de ce PIAL."

Les AESH réclament, entre autres, des meilleures conditions de travail et un salaire plus élevé. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Un agent de l'Education nationale sur dix est AESH

Certains parcourent désormais beaucoup de kilomètres à cause des allers-retours entre chaque établissement. "On est est amenés aussi à accompagner plusieurs élèves en même temps, jusqu'à quatre parfois", poursuit Anne-Laure Vincenssini. Nous ne pouvons plus assurer correctement le suivi des enfants." Outre la suppression de ces fameux PIAL, les AESH attendent une vraie reconnaissance de leur métier. Actuellement un agent de l'Education nationale sur dix est accompagnant d'élève en situation de handicap.

Des AESH et des enseignants ont manifesté ce jeudi devant le lycée Albert Triboulet à Romans-sur-Isère. - DR