PHOTOS - Les agriculteurs dans la rue à Nîmes

A l'appel des la FDESA, les agriculteurs manifestent ce lundi matin à Nîmes. "On veut un max d'amabilité" est-il inscrit sur une banderole déposée devant les Douanes

En colère, les agriculteurs. Ils manifestent depuis 8 heures ce lundi matin à Nîmes, à l'appel de la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, et dénoncent la politique agricole du gouvernement. Ils se sont d'abord rassemblés devant la Chambre d'Agriculture, avant de passer notamment devant un drive de Leclerc et devant le bâtiment des douanes. Ils protestent contre des nouvelles règlementations, un "trop plein" administratif, et attendant toujours les aides promises après le fort épisode de gel en 2021.

Les agriculteurs ont brûlé des déchets devant le drive de Leclerc à Nîmes © Radio France - Philippe Thomain

Manifestation des agriculteurs à Nîmes © Radio France - Philippe Thomain

manifestation d'agriculteurs à Nîmes à l'appel de la FDSEA © Radio France - Philippe Thomain

