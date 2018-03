Bordeaux, France

"L'administration nous tue !". Tel était le message le plus partagé lors de la manifestation des moniteurs et directeurs d'auto-école, ce lundi à Bordeaux, et sur la rocade. Dans le viseur des manifestants, les délais trop longs entre les inscriptions des jeunes conducteurs et leurs autorisation de rouler. Ils pointent une mauvaise organisation de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).

Le slogan était souvent répété par les manifestants, comme ici, au départ du centre routier.

Et sur les cartons qu'ils ont laissé devant la cité administrative.

Sur la route, les manifestants ont crée d'importants bouchons, notamment sur la rocade. Le trafic était saturé entre le pont François-Mitterrand et l'aéroport, entre lesquels les 150 véhicules du cortège ont roulé à moins de 30 km/h de moyenne.

La rocade paralysée par les moniteurs d'auto-écoles.

La police bloquait les entrées de rocade au passage des manifestants.

Remontés, les auto-écoles se disent "à bout". Ils avaient déjà manifesté deux fois l'été dernier, mais l'ampleur avait été moindre. "L'administration veut notre mort !, s'exclame Catherine Grousset, de l'auto-école de Belfort à Mérignac. "On est des petites structures, on n'a pas les reins solides", explique Sandrine Allain, qui travaille à Fargues-Saint-Hilaire, dans l'Entre-Deux-Mers. Tous racontent les moniteurs mis en vacances ou au chômage technique, faute d'élèves à qui enseigner.

Un moniteur harangue les manifestants, avant le départ.

4 0000 dossiers en attente, d'après les manifestants.

Avant de quitter le parvis de la cité administrative, à 12h30, un délégué syndical prend la parole, relatant les avancées de la réunion à la Préfecture : "Ils ont pris conscience qu'il y avait un malaise. Ils vont analyser la situation", dit-il. Résumé accueilli par de nombreux applaudissements ironiques.