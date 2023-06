PHOTOS - Les dernières images avant démolition de la cheminée EDF d'Aramon

À 10 heures 30 ce mercredi 7 juin, la cheminée de l'ancienne centrale thermique d'Aramon sera abattue. Haute de plus de 250 mètres, cette cheminée devenue un emblème gardois n'existera plus dans quelques heures, ou plutôt il ne restera qu'un énorme tas de béton et de ferrailles.

Une page se tourne pour les 4 200 habitants d'Aramon aujourd'hui, 50 ans après la mise en service du site. Le site de 55 hectares de l'ancienne centrale thermique restera la propriété d'EDF et sera réutilisé pour de nouveaux usages industriels.

Dernier levé de soleil pour la cheminée de l'ancienne centrale thermique EDF. © Radio France - Tony Selliez

Jean-Claude Hesse et Thierry Point sont deux anciens salariés d'EDF Aramon. © Radio France - Tony Selliez

Jean-Claude Hesse a créé un tee-shirt à l'occasion de la démolition de la cheminée de son ancienne usine. © Radio France - Tony Selliez

Pierre Prat est le président de la communauté de communes du Pont du Gard. © Radio France - Tony Selliez

Pascale Prat est la maire d'Aramon. © Radio France - Tony Selliez