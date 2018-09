Marseille, France

Les forains de la place Jean Jaurès à Marseille (6e) ont commencé à manifester vendredi à 7h pour protester contre les travaux de rénovation du marché de la Plaine, a constaté France Bleu Provence. Ils mènent une opération escargot.

Suivez le direct :

7h30 : Une centaine de forains rejoint par une cinquantaine de riverains sont partis de la place Jean-Jaurès, quelques camions et des banderoles. Les manifestants qui sont sur le boulevard Chave et qui doivent emprunter le boulevard Sakakini, puis la passerelle de Plombières et le tunnel du Vieux Port.

Aucun forain pendant la durée des travaux à la Plaine

Les forains protestent contre les solutions proposées par la maire de Marseille pendant la durée des travaux de la place Jean Jaurés (6e) qui doivent commencer début octobre. Il n’y aura finalement aucun forain sur la place pendant toute la durée des travaux, alors que le cahier des charges présenté en juin dernier prévoyait le maintien de 80 d’entre eux.

#Forains marché De la Plaine. Soutien des riverains pic.twitter.com/ZnRp7Wa9eW — France Bleu Provence (@bleuprovence) September 7, 2018

Deux et demi ans de travaux

Ce chantier doit durer au moins deux ans et demi. Ces forains travaillent sur cette place jusqu'à trois journées par semaine. Ils n'acceptent pas d'être "recasés" ailleurs, sur de plus petits marchés et dans de moins bonnes conditions à leurs yeux.

Début de la manifestation des forains © Radio France - Tony Selliez