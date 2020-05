EN IMAGES : les Halles du Boulingrin à Reims réinvesties par des centaines de clients

Les Halles du Boulingrin à Reims ont rouvert leurs portes vendredi 15 mai. Le plus gros marché de la ville revit après deux mois de confinement.

Ils attendaient cette réouverture avec impatience. Deux mois de confinement sans le marché du Boulingrin, c'était long pour les habitués des Halles : "Ça nous faisait beaucoup de peine de ne plus voir nos producteurs, glisse Evelyne, une cliente. C'est important pour nous de manger local. Et puis, le marché, c'est la convivialité. On connaît bien les commerçants ici."

La file d'attente devant les Halles du Boulingrin © Radio France - Aurélie Jacquand

La jauge de visiteurs présents au même moment dans les Halles est limitée à 100 © Radio France - Aurélie Jacquand

La réouverture du marché, officielle depuis ce vendredi 15 mai, est évidemment soumise à plusieurs règles. L'entrée ne se fait que par la rue de Mars, et la jauge est limitée à 100 visiteurs. De quoi redonner vie au plus grand marché de la ville : "C'est beaucoup d'émotion, confie Patrick Cogniard, le président de l'association des commerçants du Boulingrin. Il y a des clients que l'on retrouve après deux mois. C'est plein de temps forts et de moments d'échange."

Les commerçants de retour aux Halles du Boulingrin pour servir les clients © Radio France - Aurélie Jacquand

Retrouvailles avec les clients

Pour certains commerçants présents ici, ces retrouvailles avec la clientèle n'en sont pas vraiment : "On a continué à faire des livraisons régulièrement donc le lien n'a jamais été brisé, explique Didier Munsch, vendeur de fruits et légumes. Mais c'est vrai que le contact est très important. Discuter avec les gens, pouvoir sourire, c'est complètement différent.

Les Halles du Boulingrin à Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

Des sourires à travers les masques pour les commerçants et les clients. Même si ils ne sont pas obligatoires au Boulingrin, beaucoup ont préféré en porter ce samedi matin.

Le marché Jean Jaurès rouvre, lui, dimanche 17 mai. Ceux de la place Luton et Wilson accueilleront à nouveau des clients la semaine prochaine. Les jours et horaires ne changent pas.