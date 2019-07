PHOTOS - Les hôteliers nîmois se préparent pour l'accueil des équipes du Tour de France

Nîmes, France

Des cyclistes, l'hôtel Nîmotel situé en Ville Active à Nîmes en reçoit chaque année à l'occasion de L'étoile de Bessèges. L'établissement avait également accueilli des coureurs de la Vuelta en 2017. Cette fois, ce sont pas moins de 4 équipes( Bahrain-Merida/Deceuninck ; Quick Step; Mitchelton Scott; Trek Segafredo) et des membres de l'organisation qui seront hébergés sur place pendant 3 nuits à partir ce dimanche. L'hôtel a été réservé depuis le mois d'octobre. Il va être entièrement privatisé. "On a surtout besoin de place, au niveau parking explique Anne-Laure Rousson, la responsable, parce qu'ils arrivent avec leurs camions-ateliers, leur bus donc il faut prévoir les emplacements, l'alimentation en électricité en eau." Dans certaines chambres , il faudra enlever les matelas, certaines équipes se déplaçant avec les siens !

Anne -Laure Rousson, la responsable de Nîmotel et toute l'équipe gèrent l'arrivée du Tour de France avec le sourire Copier

Les 111 chambres occupées

L'hôtel possède 111 chambres mais la responsable précise que quelques unes resteront inoccupées, au cas où. Pas de pression particulière pour le maître d'hôtel, Emmanuel Hocquet, qui précise que les cyclistes sont des clients comme les autres et plutôt faciles à vivre. "Certains membres du personnel leur demanderont bien de signer des photos mais on les laissera tranquille." Preuve quand même de l'engouement que représente le Tour de France. Une douzaine d'asiatiques qui suivent toutes les étapes ont déjà réservé pour déjeuner sur place lundi. Histoire de s'imprégner de l'ambiance.

Des menus spéciaux pour les cyclistes

Les contraintes les plus importantes, c'est le chef Damien Guibal qui va devoir les gérer. Il a reçu un cahier des charges très strictes en ce qui concerne les menus des cyclistes. "Le matin, des pâtes, des protéines, des produits laitiers. Des protéines aussi 2/3 heures avant la course. On m'a demandé des produits frais et biologiques." Certaines équipes ont leur propre cuisinier. Il faudra donc travailler en commun dans les cuisines. " On va collaborer".

Damien Guibal, le chef de Nîmotel Copier

Des retombées espérées

Ce travail et ce stress supplémentaires, Anne-Laure Rousson les acceptent. Le Tour de France est une aubaine pour Nîmes et le Gard. La ville et le département seront vus par des millions de personnes via la retransmission télé. Est-ce un hasard ? Cette année, l'hôtel enregistre davantage de touristes espagnols. Le départ de la Vuelta depuis les arènes en 2017 avait aussi été fortement médiatisé...

"Pas de stress particulier avant l'arrivée des coureurs" Copier

Emmanuel Hocquet, le maître d'hôtel © Radio France - Sylvie Duchesne

Damien Guibal (à droite ) le chef, entouré d'une partie de l'équipe en cuisine © Radio France - Sylvie Duchesne

Les 111 chambres de Nîmotel occupées pendant 3 jours par les coureurs © Radio France - Sylvie Duchesne

