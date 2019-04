PHOTOS : Les nouvelles galeries de Valence vont devenir un espace de coworking

Une entreprise va investir les étages des nouvelles galeries de Valence, inoccupés depuis trois ans. Bureaux and co proposera dès l'été 2019 des espaces de travail pour les entreprises ou les travailleurs indépendants.

Valence, France

Ce n'est pas une mais plusieurs entreprises qui travailleront bientôt dans les locaux des nouvelles galeries de Valence. Ce bâtiment emblématique du centre-ville valentinois est désert depuis trois ans. Seul le rez-de-chaussée est actuellement occupé par une salle de sport. Après onze mois de négociations avec le propriétaire, Bureaux and co officialise son arrivée. Cette société spécialisée dans le coworking proposera dès l'été 2019 des espaces de travail contre abonnement.

Un lieu multi-services et confortable

Des travaux vont être engagés avant l'ouverture. Des cloisons vitrées permettront de délimiter des espaces de travail "tout en gardant la lumière", explique Xavier Romezin, un des associés du projet. L'objectif est de créer un lieu de travail avant tout agréable et confortable : "Il y aura de grands espaces communs avec beaucoup de canapés, des petits fauteuils, de petites tables", précise-t-il. Bureaux and co proposera également un espace de restauration, une conciergerie et promet des animations au quotidien à ses adhérents.

Une capacité de 250 personnes

L'enjeu pour l'entreprise est maintenant d'attirer des clients. La capacité d'accueil des locaux, répartis sur trois étages, est de 250 personnes. Bureaux and co n'a pas encore communiqué les tarifs qu'elle proposera à ses adhérents. L'inauguration est prévue le 19 juin. D'ici là, Bureaux and co va recruter un exploitant pour son espace de restauration et un "happiness manager". Cette implantation va créer, en tout, une dizaine d'emplois directs.

Les quatre associés derrière ce projet de coworking © Radio France - Adrien Serrière

Le 2e étage qui accueillera des bureaux et un espace de restauration. © Radio France - Adrien Serrière

La terrasse du bâtiment. © Radio France - Adrien Serrière