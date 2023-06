PHOTOS - Les poubelles débordent toujours dans la gare et le métro à Marseille

La grève des salariés de l'entreprise Laser Propreté, en charge du nettoyage pour la SNCF et la RTM, continue à Marseille. La gare et le métro sont envahis de déchets depuis bientôt neuf jours. Des montagnes de déchets s'accumulent et choquent les touristes de passage.