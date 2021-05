Le cortège a défilé de la place de Verdun à la place Clemenceau, à l'appel des syndicats CGT et FSU. Les manifestants ont ensuite posté en masse des cartes postales à destination de l'Élysée et écrites par les intermittents du spectacle en lutte, pour exprimer leurs revendications.

PHOTOS - Malgré la pluie et l'épidémie, près de 1 500 manifestants au rendez-vous du 1er Mai à Pau

Près de 1 500 manifestants ont défilé à Pau (Pyrénées-Atlantiques) en ce 1er Mai, de la place de Verdun à la place Clemenceau. Les syndicats CGT et FSU, organisateurs du rassemblement, voulaient faire de cet événement, annulé l'an dernier à cause de la situation sanitaire, la "journée internationale pour le progrès social et les droits des peuples".

En tête de cortège, des militants CGT et FSU portaient des masques Emmanuel Macron. © Radio France - Manon Claverie

Dans le cortège étaient rassemblés des personnels de santé, de l'éducation, des étudiants, des militants de gauche, écologistes, féministes, anticapitalistes, des retraités... dans le but de faire valoir leurs droits et demander au gouvernement des moyens, en particulier pour les services publics.

Dans le cortège, des intermittents du spectacle, des personnels de l'éducation, des étudiants, des militants de gauche, écologistes, féministes, retraités... © Radio France - Manon Claverie

Des cartes postales envoyées à Emmanuel Macron

À l'arrivée place Clemenceau les intermittents du spectacle en lutte qui, après le théâtre Saragosse, le Zénith et le cinéma le Méliès à Pau, occupent désormais l'Ampli à Billère, avaient monté un stand où les manifestants pouvaient obtenir et signer une carte postale à destination d'Emmanuel Macron pour faire remonter leurs revendications : le retrait de la réforme de l'assurance chômage et la prolongation de l'année blanche pour tous les travailleurs précaires.

Sur leurs cartes postales les intermittents du spectacle demandent à Emmanuel Macron la prolongation de l'année blanche pour tous les travailleurs précaires et le retrait de la réforme de l'assurance chômage. © Radio France - Manon Claverie

Des centaines de manifestants ont ensuite fait la queue devant la Poste, devant le centre Bosquet, pour envoyer leur carte.

Des centaines de manifestants ont fait la queue devant la Poste, devant le centre Bosquet, pour envoyer leur carte au Président de la République. © Radio France - Manon Claverie

Des manifestations étaient également organisées à Oloron-Sainte-Marie, à Tarbes et à Bagnères-de-Bigorre. En France ils étaient plus de 106 000 à défiler pour ce 1er Mai d'après le ministère de l'Intérieur.