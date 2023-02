PHOTOS : Manifestation à la frontière franco-espagnole contre les réformes des retraites des deux pays

Sous la bannière du syndicat LAB les manifestants ont parcouru la frontière d'une rive à l'autre sous l'œil souvent bienveillant des frontaliers. Partis de la gare d'Hendaye, la foule a scandé des slogans comme "Travailler Ici, décider ici" ou encore "Nous défendons nos pensions".

Manif franco-espagnole contre les réformes des retraites dans les deux pays © Radio France - Awena Poignavent

Juan, retraité de 69 ans, un drapeau à la main, explique que les deux régions du Pays basque ont affaire à un problème similaire de chaque côté de la Bidassoa, similaire en tout point : "une réforme injuste mise en place au détriment des travailleurs". Pour Arguitxu Duffau porte parle du LAB, ces deux réformes sont "des mensonges néolibéraux". Autant le projet français et l'allongement de l'âge de départ à temps plein à 64 ans que la mise en place côté espagnole de la réforme Zapatero, et âge de départ à taux plein de 67 ans. Cette réforme continue de s’appliquer sous le gouvernement PSOE-Podemos, jugé parfois plus progressif, Actuellement fixé à 65 ans le régime de retraite en Espagne fait l'objet d'un nouveau projet de réforme dont la mesure phare serait l'allongement de la durée de cotisation. Un projet unanimement rejeté dans le cortège.

Manifestation à Hendaye à l'appel du syndicat LAB à la frontière franco-espagnole © Radio France - Alexandre Mottot

Les manifestants rejettent en bloc ces deux réformes des systèmes de retraites, des réformes jugées non nécessaires et synonymes de pensions indignes pour les travailleurs. Pour Juan notre retraité hendayais "Rien ne sert de maintenir des travailleurs âgés au boulot alors que d'autres ont besoin de travailler", et de rappeler les bénéfices record du CAC 40 et du groupe Total, qui pourraient, théoriquement, solutionner la crise des retraites annoncée.

"On attend rien de Paris ni de Madrid car ce sont des politiques libérales néfastes pour les humains et la planète!" affirme Arguitxu Duffau.

Le soutien des retraités transfrontaliers

Retraitée française, Cratinta traverse le pont par hasard et ne cache pas sa joie de voir enfin une réaction face aux projets des deux gouvernements : "il faut réagir!" plaide-t-elle car côté espagnol elle a le sentiment que les syndicats sont quasi-morts et ne réagissent plus. Une colère partagée par Mariano un ancien ferronnier à la retraite venu d'Irun. A ses yeux la manifestation est une bonne surprise car "67 ans ça ne peut pas convenir à tous les métiers". Un argument souvent entendu en France.

Manifestation à Hendaye à l'appel du syndicat LAB © Radio France - Alexandre Mottot

Autre argument contre la réforme du système espagnol, l'allongement de la durée de cotisation, actuellement à l'étude. Mariano s'emporte et estime que les syndicats ont vendu leur âme. En Espagne 60 % des retraités touchent des pensions inférieures à 1.000 euros, alors que le pays s'était levé pour manifesté en 2021 avant d'obtenir l'indexation des pensions sur l’inflation .

"Là ici notre propre système !" : une caisse de retraite pour les 7 provinces basques

Le rassemblement du syndicat abertzale a longuement stationné sur le pont Santiago, au dessus de la Bidassoa. Une manière de renvoyer les projets de réformes dos à dos et de signifier que cette frontière n'est pas la leur, beaucoup dans les cortèges rappellent la solidarité des basques du nord envers ceux du sud au moment de défendre leur retraite, lors des précédentes réformes. Une solidarité qui fonctionne visiblement dans les deux sens, voir plus. L'idée d'une caisse de retraite 100% basque, autonome et publique est une revendication majeure de cette manifestation. Arguitxu Duffau s'en fait une des avocate car c'est un moyen de garantir le système de répartition dans les 7 provinces et de refuser, selon elle la dérive d'un système public, comme en France, faux nez supposé des politiques libérales qui pousseraient "les travailleurs à capitaliser leurs retraites" pour alléger 'les dépenses sociales".

Manifestation franco-espagnole © Radio France - Alexandre Mottot

Yokin un travailleur frontalier basque explique qu'une partie de sa vie professionnelle s'est jouée entre le Pays basque sud et l'autre au Pays basque nord. Sa problématique de travailleur frontalier serait résolue par cette caisse mutualisée, qui permettrait de centraliser les cotisations, et de défendre un même système pour l'ensemble du pays basque et un minimum retraite "digne pour tous". Selon lui "beaucoup de personnes ont cotisé dans les deux endroits".

Actuellement dans les systèmes actuels la retraite dans le régime espagnol permet de partir à taux plein à 65 ans il faut 37 ans et 9 mois cotisés contre 43 annuités en France aujourd'hui, avant la probable adoption du nouveau projet de réforme.