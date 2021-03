PHOTOS : Manifestation d' Osez le féminisme, Solidaire 84, d'Amnistie Internationale: 200 personnes à Avignon

Des violences que la crise sanitaire et les confinements auront de plus exacerbés. « Pour les femmes ça s’est énormément dégradé, explique Blandine Deverlanges , porte-parole d'Osez le féminisme en Vaucluse, depuis un an les femmes perdent leur emploi, sont dans une plus grande précarité, c’est en grande majorité des travailleuses pauvres. La crise sanitaire a énormément dégradé la situation des femmes. Quand il y a télétravail, et bien les femmes _font triple journée_. C’est-à-dire leur travail, plus les enfants à la maison, plus le travail domestique donc on a une énorme dégradation des conditions de vie des femmes aujourd’hui .»

Le cortège réuni place de l'Horloge à 14h 30 a ensuite fait un tour de centre-ville pour gagner ensuite la place Saint-Didier. Près de 200 manifestants, des femmes mais aussi des hommes avec un florilège de slogans et revendications portés sur les banderoles et écriteaux.

Les prises de paroles se sont déroulées place Saint-Didier aprés le défilé © Radio France - JM Le Ray