PHOTOS - Manifestation des policiers samedi à Marseille pour dénoncer leurs conditions de travail

Manifestation des policiers prévue ce samedi 16 septembre à Marseille, comme dans six autres grandes villes de France. Leur but est d'alerter "leur hiérarchie" sur le manque de moyens, la vétusté des bureaux et du matériel et plus globalement leurs mauvaises conditions de travail.

« Tous les jours, on prend notre vacation avec un véhicule qui va avoir un souci, avec une radio qui ne fonctionne pas. On ne l’invente pas. On n’est pas des menteurs. Le directeur de la police nationale devrait venir faire le tour de toutes les circonscriptions de France pour voir. C’est une catastrophe ». Un policier des Bouches-du-Rhône

Deux gardiens de la paix des Bouches-du-Rhône, Vanessa et Sébastien, sont épuisés par leur quotidien difficile. "On est en état d'urgence, ça fait deux ans qu'on tourne avec des véhicules qui sont pourris, des freins à main qui ne fonctionnent plus, des radios de bord qui ne fonctionnent pas non plus parce qu'elles ont 15 ans, parfois, on n'arrive pas à avoir des gyrophares deux tons...", raconte Sébastien.

Un concours photo lancé par l'UPNI

Tout est parti d'un concours photo du "plus vétuste commissariat de France", lancé en août dernier, par l'UPNI. L'Union des policiers nationaux indépendants, veux permettre aux policiers de dénoncer le manque de moyens qu'ils subissent et les mauvaises conditions dans lesquelles ils exercent leur profession. Les policiers ont été invités à envoyer des images de leur quotidien au commissariat : locaux vétustes, matériel obsolète...

