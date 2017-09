PHOTOS - Manifestation du 12 septembre : entre 8.000 et 16.000 personnes à Toulouse

Ce mardi 12 septembre, la mobilisation contre la réforme du code du travail a réuni à Toulouse au moins 10.000 personnes selon nos estimations. La CGT a formé l'essentiel du cortège, aidée par ses alliés traditionnels.

Partis dans l'après-midi de la place Arnaud Bernard pour rallier le métro François Verdier, le cortège était logiquement mené par la CGT, organisatrice principal de la mobilisation nationale. La police a dénombré 8.000 participants, pour la CGT ils étaient 16.000 ce mardi à Toulouse.

Entre 8.000 et 16.000 personnes à Toulouse pour cette manifestation du 12 septembre. © Radio France - Bénédicte Dupont

Les hôpitaux, la fonction publique, les travailleurs sociaux, les cheminots, sous bannière cégétiste étaient très nombreux, mais les salariés du privé ont aussi fait le déplacement : Otis, la Poste, Continental, EDF, Enedis ou encore Linde ont été aperçus, en petit nombre (sauf pour les Télécoms, toujours plus actifs).

Les affiches ont rivalisé d'originalité. © Radio France - Bénédicte Dupont

Y'en a marre de taper sur les salariés, on travaille dur. Hélas, dans le privé, les gens se mobilisent peu, ils ont des choses à payer. Ils ont peur aussi, Continental licencie facilement. Le problème c'est qu'ils ne se rendent pas compte que ce sera pire après — Christophe, ouvrier chez Continental à Basso-Cambo, encarté à la CGT

Otis, la Poste mais aussi Continental, Enedis, EDF ou Linde faisaient partie des salariés du privé présents. © Radio France - Bénédicte Dupont

On sait très bien que pas mal d'entreprises privées seront touchées par des plans sociaux, des licenciements collectifs, notamment des sous-traitants d'Airbus. Cette Loi Travail est mauvaise pour les salariés, les chômeurs et les précaires — Christophe Simon-Labric, délégué CGT chez l'ascensoriste Otis

La France Insoumise était en force dans les rangs toulousains ce 12 septembre. © Radio France - Bénédicte Dupont

Macron détruit la société, il soutient les riches, c'est dommage que les gens n'aient pas vu clair dans son jeu. Je dirai même qu'on va carrément vers une dicature déguisée ! — Sylvine, retraitée des assurances, électrice de Mélenchon

Le terme "fainéant" est régulièrement apparu sur les pancartes. © Radio France - Bénédicte Dupont

Solidaires, FSU, les mouvements étudiants (Unef, les Jeunes Communistes) faisaient aussi partie du défilé. Comme annoncé, les autres syndicats n'ont pas participé à la manifestation de ce 12 septembre. Nous avons tout de même croisé une poignée de membres de la CFE-CGC dont Jean-Michel Décatoire, délégué chez Thalès Services : "On n'avait pas non plus d'ordre de ne pas y aller. Nous, nos chefs parisiens ne sont pas écoutés par le gouvernement, on ne comprend pas pourquoi on ne devrait pas manifester".

Autre exemple d'une pancarte anti-Macron. à Toulouse © Radio France - Bénédicte Dupont

Les travailleurs sociaux, notamment touchés par la baisse des dotations, étaient aussi nombreux. © Radio France - Bénédicte Dupont

Moi je travaille dans une association, et avec la baisse des contrats aidés, on va perdre 8 contrats emplois aidés — Eric Josset, vice-président du mouvement éducatif Céméa Occitanie

La section CGT de Tisséo avait aussi son cortège. © Radio France - Bénédicte Dupont

Quand on voit ce qu'ils font à la SNCF avec les chemniots, on sait bien que ça va arriver chez nous bientôt — une déléguée CGT Enedis

Les salariés du CHU Toulouse sont traditionnellement toujours nombreux dans les manifestations de la CGT. © Radio France - Bénédicte Dupont

La CGT appelle à une nouvelle mobilisation le 21 septembre, à la veille de la présentation du projet en Conseil des ministres et deux jours avant celle de La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, le 23 septembre.

