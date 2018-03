C'était ce mercredi 22 mars sans doute la plus grosse mobilisation à Toulouse depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Selon nos estimations, au moins 20.000 personnes ont défilé entre Arnaud-Bernard et la préfecture.

Toulouse, France

Il y a avait en tous les cas plus de monde que lors des manifestations anti-loi Travail de septembre et octobre dernier. Cheminots, retraités, chômeurs, étudiants, fonctionnaires et assimilés ont mené hier une première charge contre les projets de réforme du gouvernement, pour un service public de qualité. À ces enjeux communs s'ajoutent des revendications propres comme la défense de leur statut.

Arrêt sur la nationale 31. © Radio France - Bénédicte Dupont

Sept syndicats sur neuf de la fonction publique mobilisés (CGT, FO, FSU, CFTC, Solidaires, FA-FP et CFE-CGC) réclament notamment une hausse de leur pouvoir d'achat.

Un défilé très divers, des dizaines de métiers ou catégories représentés

Lors des mouvements de septembre et octobre, les défilés toulousains avaient rassemblé au mieux 20.000 personnes selon les organisateurs (le 11 octobre dernier), les policiers en avaient compté 8.000. C'était avec le 12 septembre les deux jours les plus mobilisateurs depuis l'élection présidentielle. Là, pour ce premier grand mouvement de l'année 2018, les Toulousains ont été plus nombreux

Les travailleurs sociaux. © Radio France - Bénédicte Dupont

À Toulouse, le cortège était très très éclectique : enseignants, fonctionnaires territoriaux, agents de la Poste, cheminots, retraités mais aussi policiers, aviation civile, chercheurs, conducteurs Tisséo, auxiliaires de puériculture, travailleurs sociaux, avocats.

Les retraités, comme les chômeurs et précaires, étaient aussi très présents. © Radio France - Bénédicte Dupont

