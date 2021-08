PHOTOS - Manifestations anti – pass : cinquième samedi de mobilisation notamment à Avignon

A Avignon ce sont environ 3 à 5 000 manifestants qui ont défilé sur un schéma identique aux semaines précédentes. Le syndicat Solidaire très mobilisé localement au-delà du retrait du pass réclame des moyens humains et financiers dans les hôpitaux et les Ehpads.

Ce sont plus de 200 manifestations qui se sont déroulées en France, quelques jours donc après la généralisation du dispositif dans la plupart des lieux publics. A Avignon, après un rassemblement place de l’Horloge, le cortège composé de 3200 manifestants selon la police, plus de 5000 selon les organisateurs, a descendu la rue de la République puis gagné la préfecture par les remparts avant de revenir en centre-ville par les rues de la Carreterie et Carnot.

Les manifestants accusent le gouvernement de sous-estimer la protestation anti-pass sanitaire. Depuis lundi dernier, le pass sanitaire s'est imposé dans la plupart des lieux publics.

Bars, restaurants, cinémas, transports longue distance, musées ou hôpitaux et désormais comme en Vaucluse et trente-sept autres départements dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m2. Tous exigent ce QR code qui témoigne d'une vaccination complète contre le Covid-19, d'un test négatif ou d'un rétablissement face à la maladie.

Face à cette généralisation du dispositif, validée par le Conseil constitutionnel, les manifestants dénoncent une entrave à leur "liberté" ou un "manque de recul" sur les vaccins. Certains crient à la "dictature sanitaire" et d'autres, parfois eux-mêmes vaccinés, rejettent ce terme mais regrettent une "obligation vaccinale déguisée".

De son côté l'exécutif espère toujours convaincre les indécis pour atteindre l'objectif de 50 millions de Français ayant reçu une première injection à la fin du mois d'août, en brandissant la situation catastrophique aux Antilles comme un repoussoir.

Départ place de l'Horloge © Radio France - JM Le Ray

Devant la prefecture © Radio France - .