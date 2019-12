PHOTOS - Manifestations contre la réforme des retraites : le point à Toulouse et ailleurs en Midi-Pyrénées

Toulouse, France

À Toulouse, d'après notre reporter sur place, il se pourrait qu'il y ait moins de moins que le 5 décembre dernier où la mobilisation avait réuni entre 33.000 et 100.000 personnes dans la ville rose, mais sans doute plus que le 10 décembre (entre 10.0000 et 30.000 personnes).préfecture de Haute-Garonne va dans ce sens, et donne ce ùardi après-midi le chiffre de 17.000 manifestants.

Comme toujours, la CGT prend la tête du cortège à Toulouse. © Radio France - Stéphanie Mora

La CFDT a gonflé les rangs ce 17 décembre à Toulouse comme ailleurs, pour la première fois depuis le début du mouvement. © Radio France - Stéphanie Mora

On se bat tous pour la même chose : une retraite digne et sans report de l'âge de départ" — les militants CFDT toulousains balaient les critiques des autres manifestants à l'avant du cortège

Les gilets jaunes, toujours en force dans les défilés sociaux toulousains, en général aux côtés de la CGT. © Radio France - Stéphanie Mora

Les avocats toulousains ont toujours été fortement impliqués contre la réforme. © Radio France - Stéphanie Mora

"'C'est vous qui nous gâchez les fêtes", lance cette citoyenne. © Radio France - Stéphanie Mora

Comme les 5 et 12 décembre, le cortège partait des allées Charles de Fitte (Saint-Cyprien), direction François-Verdier en passant par Compans et les boulevards de Strasbourg et d'Arcole. En tête de cortège : les gilets jaunes avec la CGT, suivent Force Ouvrière, Sud puis avec leurs propres banderoles le front réformiste rallié aux mécontents : la CFDT, la CFTC, l'Unsa et la Fage. À noter aussi, une importante délégation d'avocats, très impliqués contre cette réforme des retraites.

► REVOIR Grève du 5 décembre : entre 33 000 et 100 000 manifestants à Toulouse

Les cheminots encore bien remontés, divergences de chiffres entre le ministère de l'Education et les syndicats

À la SNCF ce 17 décembre, un tiers des cheminots (33%) étaient grévistes et 76% des conducteurs selon la direction en ce 13e jour de grève. En progression, ces taux sont toutefois inférieurs à ceux enregistrés au matin du premier jour de cette grève illimitée, le 5 décembre, quand plus d'un cheminot sur deux (56%) avait cessé le travail (86 des conducteurs, 73% des contrôleurs, 57% des aiguilleurs).

Dans l'enseignement, le ministère a donné à midi un taux de grévistes de 25% dans le primaire et de 23% dans le secondaire, tandis que les syndicats se félicitent de 50 à 60% de grévistes grâce notamment à une très forte mobilisation en région parisienne. Elle est un peu inférieure à celle du 5 décembre: les grévistes étaient alors environ 50% dans le primaire et 40% dans le secondaire selon le ministère et environ 70% selon les syndicats. Elle est revanche supérieure à celle du 10 décembre (12,4%/19,4% selon le ministère, 30/62% selon les syndicats.

Mobilisation en baisse partout, sauf à Montauban

Les chiffres diffusés ici sont ceux de la préfecture ou de la police, suivis de ceux donnés par les syndicats, en général la CGT.

Albi : gros cortège après le blocage ce midi de la place du Vigan. La préfecture du Tarn parle de 5.500 manifestants, c'est 1.700 de moins que le 5 décembre et à peu près équivalent à mardi dernier.

La manifestation du 17 décembre à Albi. © Radio France - Sandrine Morin

Montauban : entre 4.500 et 7.000 personnes contre 2.300 à 5.000 le 5 décembre

Auch : le Snes-FSU revendique 3.000 manifestants (2.400 selon la préfecture le 5 décembre)

Tarbes : ils sont un peu plus nombreux que le 5 décembre. 4000 selon la police, 10 000 selon les syndicats contre 8 000 il y a deux semaines.

Ailleurs en Occitanie, les manifestants étaient 10.500 à Montpellier selon la préfecture (contre 20.000 il y a douze jours), 20.000 selon les organisateurs. À Perpignan, selon les forces de l’ordre, environ 6.500 personnes étaient dans la rue. Les syndicats eux parlent d’un mouvement plus suivi que le 5 décembre.

Au premier jour du conflit, 806.000 manifestants ont battu le pavé en France, selon le ministère de l'Intérieur, puis 339.000 il y a une semaine.