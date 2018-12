Modeste manifestation syndicale à Avignon mais qui a laissé des traces sur les vitrines de la CCI

Il s'agissait d'une journée d'action nationale avec grèves et de manifestations pour les salaires et les pensions à l'appel de la CGT, rejointe par Solidaires et la FSU

Avignon

Des manifestations à Paris et dans les grandes villes sur fond de contexte social des gilets jaunes . A Avignon ce sont environ 300 personnes qui ont manifesté sous les fenêtres de la Chambre de Commerce et d'industrie de Vaucluse, cours Jean Jaurès . Pas de gilets jaunes dans le rassemblement hormis des militants syndicaux qui en avaient endossé. Dans l'ensemble des discours très orientés sur la justice sociale et le partage des richesses pour un rassemblement essentiellement composée de militants et sympathisants CGT et FSU.

La aussi le pouvoir d'achat au centre des revendications - Elisa Marchand

Après des prise de paroles sous les fenêtres de la CCI, la manifestation s'est dispersée non sans laisser quelques écritures bien voyantes sur les vitrines de la chambre consulaire.

De la lecture sur les vitrines de la CCI de Vaucluse aprés le passage des manifestants © Radio France - Daniel Morin

Fonctionnaires, lycéens, salariés du privé... au total plusieurs milliers de personnes auront manifesté dans toute la France pour réclamer plus généralement des hausses de salaires Les manifestants étaient 15.000 à Paris, selon la CGT.